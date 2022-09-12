Балаклейский урок – это уже набат

Новости Украины

На данном этапе конфликта Балаклейско-Изюмская битва – это генеральное сражение. Которое, между прочим, ещё продолжается. Украинским формированиям удалось продвинуться во-первых, благодаря тому, что наши войска численно уступают укропам (с самого начала спецоперации мы били их по-суворовски, меньшими силами). А во-вторых – тому, что украинские формирования осуществили на этом направлении количественную и качественную сверхконцентрацию своих войск. Они подтянули наиболее подготовленных бойцов (своих и иностранных наемников) и лучшую технику, которая у них, благодаря поставкам Запада, была.

Прямо сейчас этим бандеровским формированиям противстоят воины из ЛНР – 6-й отдельный мотострелковый казачий полк имени Платова, боевые формирования МВД ЛНР, и 2-й корпус Народной Милиции ЛНР. Бой идет на рубеже Луганской Республики – бывшей границе области.

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И прямо сейчас, к огромному сожалению и боли, идет жутчайший, нечеловеческий террор против русских и русско-культурных граждан, оставшихся (вернее, оставленных) в Балаклее, Купянске, Изюме и прилегающих селах. Это – те люди, которые поверили словам, что Россия здесь навсегда, и пошли брать российские паспорта, российские автомобильные номера и отдавать детей в школы. Террор против сотрудников администраций, учителей и простых волонтеров, раздававших гуманитарную помощь.

Необходимо сделать всё, чтобы не допускать подобного. Как же это сделать?

В украинских видео и фото, выложенных в сеть, обращает на себя внимание материальная оснащенность украинских формирований во время их наступления. Украинцы уделяют этому большое внимание и гордятся этим. В реальности, конечно, не такие уж они «космодесантники», какими любят себя показывать. У них хватает и по-бомжовски одетых частей, и украинская военная форма тоже бывает разной, в том числе очень некачественной – сам видел. Но на главном направлении ударами удалось обеспечить перевес и в технических средствах, и в снаряжении – факт остается фактом.

Численное неравенство, когда наступающих сил меньше в пять-восемь раз (вопреки военной науке) не позволило русским брать под контроль все больше и больше территории. И, соответственно, продолжать наступление на киевский режим широким фронтом. Особенно в условиях полного перехода украинской государственной машины (в отличие от российской) на военные рельсы.

Реальность такова, что украинское государство полностью превращено в антирусскую военную машину. Его население – массовый ресурс для пополнения войск, логистика и политика предназначены для обеспечения войны, а массированная идеологическая накачка и террор спецслужб не оставляют ни малейшего шанса инакомыслию.

Обратите внимание, кстати, как они топчут знамена Победы – причем это с одинаковым жаром делают и вполне русскоязычные ВСУшники – никакого уважения к «общей победе над фашизмом» у них уже нет, забудьте!

Замириться с ними не получится. Даже если этого и хочется определенной части российской «элиты». Посмотрите украинские соцсети и даже официальные телеграм-каналы. Они хотят – и будут нас убивать. Если, конечно, мы будем столь пассивны, что позволим им это. Лично я позволять не собираюсь.

Хотя понятно, что моего желания недостаточно. Но таких, как я – много. И на фронте, и в тылу. За обидной неудачей на одном из участков фронта неизбежно должны последовать выводы. Ни нам, простым русским людям, ни высшему руководству нашей страны деваться некуда, и придется побеждать. Мы проигрывали сражения, но выигрывали войны. И Великий Петр после Полтавского сражения поднял тост за своих «шведских учителей». А выводы просты.

Необходимо укреплять пехоту. Артиллерия – бог войны. Но занимать города и держать линию фронта приходится, все-таки, пехоте. Пехота должна быть достаточно многочисленна, мотивирована и оснащена не хуже, чем противник. Мотивация – это понятная идеология. На эту тему можно писать много, но вкратце – мы воюем не за абстракции, а за свою Русскую землю. Кто не согласен с тем, что Харьков, Киев и все остальное – Русская земля – тот оккупант, со всеми вытекающими.

Русские – природные воины. У «украинцев» получается нам сопротивляться только потому, что они, в сущности, тоже русские. Только отрекающиеся от своей природы. Но природных воинов необходимо хорошо снабжать и оснащать. У наших же войск оснащенность пока «плавает» от подразделения к подразделению.

Да, увеличивать численность русской пехоты и русской армии вообще – необходимо. Но не на одной голой численности. Люди, наши соотечественники – не расходный материал.

В эпоху, когда технически возможно иметь подробную картину происходящего в реальном времени на фронте и вокруг тебя на большую глубину, не иметь перед глазами такой картины – стыдно.

А это значит, что необходимо насытить войска техническими средствами и специалистами, умеющими эти средства применять. Беспилотные аппараты, цифровая шифрованная связь, навигаторы и планшеты, средства радиоэлектронной борьбы должны присутствовать в каждом подразделении. Каждый взвод, каждое специализированное отделение должно стать «глазастым» и «ушастым».

Все средства – на фронт. В помощь бойцам. Каждый беспилотник, каждая бронеплита, каждая флисовая куртка или теплый спальник – это сохраненные жизнь и здоровье наших воинов.

Мы обязательно победим. Но делать это необходимо не ценой жизни наших воинов, а совершенствованием всех систем управления. Именно к этому должен подтолкнуть «балаклейский урок».