Балашов: Украина повторит судьбу Грузии. А в конце все умрут

Происходящее с Украиной удивительным образом повторяет всё, что было с Грузией после прихода к власти Михаила Саакашвили.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Грузия – это единственная страна, по которой мы можем наблюдать то, что будет с нами происходить. Когда грузины сделали у себя реформу, их хорошо профинансировали и нашли правильного политика на разрушение, у них появился Саакашвили. Он такой же [как Зеленский] Гамлет мечущийся, и как мы видим, он всё время делал упор на то, чтобы гавкаться с Россией, что Россия плохая, такая-сякая, русских там, грузины должны быть, мы без России проживём, нам финансирование с Запада, всё. И он настолько вошёл в этот раж полководца, а надо не забывать, что у него 4 миллиона населения всего, и в подбрюшье стоит эта огромная Россия. И Россия жахнула. И всего за пять дней от человека, который объявляет агрессивную войну, до человека, который пережёвывает галстук во время ведения эфира. До человека, который подписывает с Россией что-то. И эта подпись заключалась в том, что Грузия потеряла 20 процентов территорий. И Россия отползла. После этого народ как пораженец – сносит. Что делает Саакашвили, чтобы удержаться у власти? Свободу слова пытается придушить, что и у нас происходит, пытается ребёнка какого-то убить, студентов разогнать, избить, и после этого его сносят. При помощи выборов он уходит. Что происходит с Грузией? Грузия умиротворяется. Она понимает, что она не такая большая, населения осталось 3,5 миллиона, и что если она будет выдёргиваться, то эта долбанная дурная Россия опять будет стрелять. А защищаться нечем, армии там нет», – сказал Балашов.

Он намекнул, что недостаток оружия для Украины может быть полезен.

«Вот когда у вас вообще нечем защищаться, вы начинаете чесать репу – подождите, как-то надо тогда сосуществовать. И, вот, сегодняшняя Грузия – сосуществует. Да, у них грузинский язык государственный, да, у них все регалии, но самое главное – в устройстве государства практически исчез президент. Есть парламент и есть премьер-министр. Вот, те изменения, которые произойдут с нами», – сказал беглый бизнесмен.

Он считает, что, учитывая характер Зеленского, всё может закончиться очень плохо.

«Но они [изменения] могут быть трагическими, потому что Украина – «всерусь, но не покорюсь». Это сорокамиллионная, мы стартовали с 40 миллионов, и мы потеряли уже больше 20 процентов территории, и у нас невменяемый Гамлет. Быть или не быть? Вести переговоры или не вести? Назначать генерала или не назначать? Он всё время в каком-то ужасном раздрае. И он приводит к тому, что его институт рухнет. Что нам подсказывает Шекспир? Что в конце все умрут», – заключил Балашов.