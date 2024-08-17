Балашов: В России ополчение не собирают. Путин спокоен и готовит что-то страшное

Вадим Москаленко.  
17.08.2024 19:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4294
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Действия ВСУ в Курской области только подтверждают нарративы российской пропаганды об украинских фашистах, ворвавшихся на немецких танках, и способствуют росту уровня ненависти к украинцам.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия ВСУ в Курской области только подтверждают нарративы российской пропаганды об украинских фашистах, ворвавшихся...

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«Путин занял такую позицию, которая позволяет ему мобилизовать население ещё больше. В противовес нашей пропаганде они разжигают ненависть к украинцам. То есть это всё подтверждает, и сейчас ролики пошли, что фашисты ворвались на танках американцев и немцев, по нашим сёлам раскатывают, и надо готовиться к отражению», – сказал Балашов.

«Более того, никакого народного ополчения никто не собирается собирать. Идёт спокойная работа и подготовка к чему-то. И когда ты разбираешься, а к чему, собственно, идёт подготовка, ты понимаешь, что рано или поздно украинские войска устанут бегать по полям и по этим пустым деревням, и выйдут оттуда. А для России появляется возможность перейти границу и устанавливать санитарную зону по территории Украины», – беспокоится беглый миллионер.

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