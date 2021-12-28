Балдинюк: Украинская «кондитерка» дышит на ладан из-за дорогого газа.

Новости Украины

Продукция украинской кондитерской промышленности уже выросла на 25-30% с начала года из-за роста цен на газ, и в ближайшее время подорожает еще на 10-15%. Это делает ее неконкурентной на мировых рынках.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Ассоциация «Укркондпром» Александр Балдинюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие компании рассматривают возможность приостановки производства. На сегодня уже есть компании, которые остановились в ожидании лучшей цены на газ, поскольку цена на газ, который мы имеем на январь, это ориентировочно 44-45 тыс. гривен. Это цена, которая нам не дает возможности продолжать работать», – отметил он.

«Собственно, и та цена, которая сейчас, выводит нас ниже границы безубыточности. Отрасль несколько месяцев работает себе в убыток, основная часть компаний. У нас уже убыточный экспорт полгода, мы уже не можем поднимать выше цены на экспорт, потому что там мы проигрываем конкуренцию тем странам, у которых дешевле газ, это компании ЕС. В Европе газ стоит дешевле для перерабатывающих отраслей и, кроме того, они ещё имеют поддержку в связи со сложной ситуацией в энергетике. У нас нет никакой поддержки, мы начинаем терять конкурентность на внешних рынках. Мы прошли тяжелый путь, отвоевывали позиции на этих рынках, боролись за место на рынках других стран. А теперь мы фактически должны пересматривать контракты. Мы проигрываем конкуренцию странам ЕС. Доля стоимости газа в структуре себестоимости продукции выросла с 3-4% до 15-18%. Такой рост делает нашу продукцию убыточной на территории Украины и на территории других стран. Мы уже неоднократно пересматривали цены в этом году. Лишь в этом году кондитерка выросла в цене на 25-30 процентов. Это сумасшедшие темпы инфляции. Я не помню, когда в последнее время было подобные повышение цен. И мы вынуждены поднять цены, чтобы вернуться хотя бы к нулевой прибыльности, ещё на 10-15%. Представьте себе уровень роста цен в нашей отрасли», – сказал Александр Балдинюк.