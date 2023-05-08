Балицкий объяснил причины эвакуации жителей населённых пунктов Запорожья

Из зоны обстрела Запорожской области эвакуировано около 3 тысяч жителей, их всех разместили в базах отдыха и детских лагерях Бердянска.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот шаг был вызван необходимостью, – заверил он. – Я принял решение совместно со своей командой о временном перемещении граждан из опасных районов. Это было обусловлено, в первую очередь, тем, что украинские войска, особенно последние недели, начали активно сеять панику и начали бить по инфраструктурным объектам – по школам, по социальным объектам, то есть – умышленно, чтобы посеять панику перед своим так называемым контрнаступлением. Поэтому каждый день, к сожалению, мы теряли людей, это я говорю абсолютно ответственно. Каждый день у нас погибали гражданские люди, попадание были в кафе, в районы рынков, попадали в школы, и так продолжаться, соответственно, не могло. Поэтому было принято решение о том, чтобы с 30-километровой зоны линии боевого столкновения, из городов и районов, которые находятся в этой зоне, приняли решение о перемещении граждан. Добровольном перемещении, хочу подчеркнуть. Это перемещение граждан вглубь области, то есть – на юг области. Никто никого в другие регионы России не вывозит».

По словам Балицкого, подготовка к переселению людей с линии соприкосновения велась около трех месяцев, и базы отдыха рассчитаны на прием жителей 18 приграничных сел.

«Мы ещё раз подчёркиваем для всех жителей Запорожской области, которые живут на освобождённой территории, и также для тех, кто ещё находится на оккупированной территории – сравните и посмотрите для себя, насколько Россия социальное государство, насколько сегодня забота о тех, кто остро нуждается. Мы сейчас переместили уже около 3 тысяч человек, из них порядка 1 тысячи несовершеннолетних и порядка 300 человек – это пациенты психоневрологических диспансеров, детских домов, – уточнил врио губернатора. – Мы перемещаем людей в Бердянск, в основном на косу, где находится большое количество баз отдыха, пионерских лагерей, которые сейчас пустуют. Мы расселяем там людей, обеспечиваем их всем необходимым – трёхразовым питанием, бельём, сменой белья и платим ещё по 10 тысяч на человека, чтобы люди могли приобрести себе вещи первой необходимости».

Балицкий добавил, что выплаты по 10 тысяч будут продолжены в зависимости от ситуации в районе.

«Если на линии боевого столкновения будет всё-таки так называемое контрнаступление, и эти районы подвергнутся разрушениям и опасности для жизни людей, соответственно, мы не будем тогда их возвращать ещё месяц. Если ситуация будет более-менее стабильная, или мы погоним фашика назад – туда, к германским границам, значит люди вернутся на свои родные земли», – заверил врио главы Запорожской области.

Напомним, решением властей временно перемещаются жители населенных пунктов Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.