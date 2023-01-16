Балицкий: Запорожские заукраинцы идут рыть окопы. Диверсанты уничтожаются на месте

В Запорожской области заукраинцев и «ждунов» отправляют рыть окопы, прежде чем выдворить на подконтрольную Украине территорию. А диверсионные группы по негласному правилу подлежат ликвидации на месте.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ждунов» мы вообще не трогаем, потому что по большому счету «ждун» – это человек слабый, и как бы не стоит его осуждать за то, что он думает или верит в возврат к прошлому, где у него была возможность где-то заработать на бюджете, где-то украсть, ведь всегда можно откупиться. И есть такая категория людей, они ждут. Мы их не трогаем, даём время подумать, если человек не принимает участия в экстремист мероприятиях. Ну, пишет гадости в соцсетях или оскорбляет Вооружённые силы Российской Федерации, главнокомандующего, наши символы. И после первого предупреждения не понимает, когда ему телефон на башке разбили и сказали, что ты этого не можешь делать. Прежде чем выдворять, сначала вся эта категория едет и копает окопы две недели, работает на благо Родины. А потом уже едет на Украину куда-нибудь в Ровно, пускай живёт там, если ему там нравится. Но это та категория людей, которые не начинает вести каких-то экстремистских действий», – пояснил Балицкий.

Он рассказал, что в Запорожской области взяли пример с Израиля, где меры взыскания применяются не только к экстремистам, но и к членам их семей.

«Если члены семьи знали, что человек занимается экстремистской деятельностью, он как экстремист будет отвечать по закону, но члены семьи точно так же будут высланы из Запорожской области. Потому что это та категория людей, которая косвенно принимала участие в убийствах, подрыве мостов, или каких-либо других мероприятиях, и если информацию не донесли, то стали соучастниками. И по закону мы их выселяем с территории Запорожской области», – уточнил врио губернатора.

По его словам, в отношении диверсионно-разведывательных групп, которые забрасываются в область с сопредельной украинской территории, действует негласное правило – ликвидация на месте. Но в целом для соответствия требованиям времени Балицкий предлагает вернуть смертную казнь.

«Я вообще за то, чтобы ужесточать наказание, потому что безответственность порождает проблемы, которые у нас есть в стране. Я бы ввёл смертную казнь, у нас были случаи, не буду называть фамилий, но двое подонков в пьяном виде зашли в дом, изнасиловали и убили женщину, убили мужа, двоих маленьких детей прямо в кроватках. Эти люди уехали, но мы их задержали, подняли всю пехоту на ноги. Теперь их будут судить, и мы будем их кормить, а за такие вещи нужно на месте сразу решать вопрос и не затягивать с этими всеми правозащитниками. Есть наказания, которые должны быть решены неизбежно сразу за то, что люди делают, потому что безнаказанность порождает следующее преступление, и у нас на территории, к сожалению, много фактов и убийств, и изнасилований. Если говорить про смертную казнь, я категорически за то, чтобы она была введена, особенно в таких случаях. Другой вопрос, что нужно так, чтобы была максимальная честность и объективность», – заключил Балицкий.