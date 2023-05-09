Балицкому разрешили ввести «сухой закон», но запретили выселять ждунов

В Запорожской области с 5 мая по 3 августа введен «сухой закон» во избежание инцидентов в День Победы и ради сокращения числа ДТП по вине нетрезвых водителей.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории Запорожской области сегодня находится около 100 тысяч военных. И это существенно, очень существенно. Большое количество мужиков, скажем так, которые в общем-то, тем более в праздники, и если мы в использовании алкоголя не поможем руководству Вооружённых Сил РФ урегулировать эту ситуацию, то есть опасность, что на праздники может быть ситуация, связанная с неконтролируемым использованием алкоголя на линии фронта. Это первое. Второе, мне давали данные и глубоко проанализировали ситуацию – больше половины ДТП происходит сегодня на территории Запорожской области в состоянии алкогольного опьянения. Больше того, там и многие военные, и также есть аварии с присутствием военных, тоже, к сожалению, используют алкоголь во время вождения, ну имеется в крови, – подчеркнул он. – Я принял самостоятельно такое решение, и мы ввели запрет на три месяца. Возможно мы его снимем, если будет ситуация меняться. Но пока 3 месяца мы контролируем жёстко магазины, рестораны, питейные заведения любого уровня. Также предупреждены частные граждане, которые могут позариться на ситуацию и попытаться где-то там начать заниматься самогоноварением. Ситуация будет караться жестким образом, вплоть до не только изъятия средств производства, но и конфискации имущества, потому что мне это право даёт Конституция во время военного положения – конфисковать любые ресурсы и средства, которые необходимы для усиления обороноспособности. Поэтому граждане предупреждены, магазины и всякого рода кафешки также в курсе. Все должны понимать, что это мера вынужденная, надо потерпеть. Мне поручена область, я должен навести порядок, и буду наводить всеми имеющимися у меня средствами».

Такого средства, как высылка на подконтрольную ВСУ территорию, Балицкого лишил Совбез РФ. Прежде откровенных провокаторов отправляли на КПП с запретом возвращаться обратно. Теперь, когда Запорожская область стала субъектом РФ, таким способом наказывать заукраинцев и ждунов запрещено.

«К сожалению, решением Совета безопасности Российской Федерации было принято решение о прекращении этой нормы по выселению народа за пределы области, – отметил врио главы. – Я издал указ, что эта норма прекращена, мы теперь не можем пользоваться этой нормой, мы пользуемся максимально Конституцией, что на нашей территории очень сложно и проблематично. Если человек в открытую призывает или выходит с плакатом, то тут всё вроде бы понятно. Если он публично оскорбляет СВО или военных, армию дискредитирует – тут тоже всё понятно. А если он, как бы помягче сказать, извините, мочится на флаг на российский, то что я должен с этим делать? Раньше мы их выселяли».

По мнению Балицкого, законодательство слишком лояльно относится к провокаторам, и люди не чувствуют справедливого наказания.

«Мне важно, чтобы наши люди чувствовали справедливость, те, для кого мы работаем. А когда я не могу им дать справедливость, потому что люди обращаются, что какая-то безмозглая училка бегает по селу и кричит, что всё, сейчас наши придут, мы будем вас на ваших кишках вешать. А я в этом случае не могу применить к ней норму, которая была, и мне взамен не дали других механизмов. Говорят, все в Конституции. Так в Конституции нету ничего толкового, и мы снова платим здоровьем, жизнями, и самое неприятное – доверием наших граждан, потому что они видят вот эту несправедливость».