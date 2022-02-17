Балканист: «С русскими Запад сейчас делает, что в 90-е с сербами»

Запад применяет в отношении ЛДНР и России те же методы, что в 90-е применял против Союзной Югославии и Республики Сербкой.

Об этом в рамках проходящей в Санкт Петербурге III Международной конференции «Итоги работы независимых международных комиссий: сербские жертвы в гражданской войне в Сараево (1991–1995 гг.) и жертвы всех народов в районе Сребреницы (1991–1995 гг.)» заявил профессор кафедры истории славянских и балканских стран СПбГУ, доктор исторических наук, протодиакон Владимир Василик, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда целый народ поставили в положение парии, изгоя. Когда ему инкриминировали все преступления, а его врагам выделяли все возможные бонусы и преференции. Когда к преступлениям врагов относятся снисходительно, когда военных преступников реабилитируют, но по полной программе карают действительно ли виновных, или мнимых ли преступников другой стороны, – отметил эксперт. – Так было в отношении Республики Сербской, затем в отношении бывшей Югославии и Сербии. Когда правительство Боснии и Герцеговины во главе с Алией Изетбеговичем решило создать, по сути дела, Балканский халифат, когда в Боснии насаждался ваххабизм, происходил террор против сербов и православных священнослужителей, когда боснийские моджахеды позировали с отрубленными сербскими головами, когда в боснийских концентрационных лагерях ежедневно совершались казни – все это цивилизованное мировое сообщество предпочитало не замечать».

Василик отметил, как раздувались факты действительных или мнимых сербских преступлений, когда сербов откровенно демонизировали, когда их руководителей Радована Караджича и Ратко Младича объявляли военными преступниками еще до решения суда. И как сербов делали изгоями международного права и международного сообщества.

«Для чего это делалось? Причина номер один – уничтожение альтернативы. В конце 80-х, в 90-е годы сметались социалистические режимы, Варшавский договор, и в этом смысле Югославия, как носитель особого варианта социализма, как лидер Движения неприсоединения была не нужна. И важно было уничтожить альтернативу для существующего капитализма. Причина номер два – Югославия уничтожалась как сильный экономический конкурент. В частности в области промышленности и сельского хозяйства. Все это было уничтожено, в том числе и в ходе варварских бомбардировок НАТО. Наконец, причина третья – ненависть к православному славянству. И причина четвертая – создание вокруг России вакуума пустоты», – сказал выступавший.

Профессор отметил, что «компрадорский режим Ельцина» совершил предательство, при нем Россия присоединилась к несправедливым санкциям против Югославии. А в 1999 после «робких попыток проявить характер», по сути дела, бросила Югославию, капитулировав перед режимом Клинтона.

«И сейчас за все это приходится расплачиваться, равно как и за уход России с Балкан, который произошел уже при нынешнем президенте. Сегодня к России применяют те же технологии, что применялись и в отношении Республики Сербской, Югославии, в начале экономические санкции и блокада, затем военный шантаж, а сейчас ситуация все больше и больше накаляется в сторону возможной военной агрессии, 60 тысяч военных и 150 натовских танков в Восточной Европе – это не шутка. Поэтому рано или поздно российские политики сделают, если уже не сделали, все необходимые выводы из югославской трагедии. И проложат более взвешенный и более решительный курс по отношению к коллективному Западу. И проявят больше солидарности с Сербией и Республикой Сербской», – сделал прогноз Василик.