Европарламент вынужден констатировать: большинство болгар и греков выступают против поддержки Киевского режима.

Греческое издание insider, как и десятки других болгарских и греческих СМИ, приводит официальные данные из отчета Европарламента: менее половины греков (48 процентов) одобрили действия руководства ЕС по поддержке Украины в ходе проводимой Российской Федерацией операции по денацификации территории Украины. На Кипре – показатель оказался чуть выше – 53%. В Болгарии – 51% населения возражает против поддержки Украины в ходе вооруженного столкновения с ВС РФ.

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Для сравнения, средний показатель поддержки антироссийских санкций в Европе – 74 процента. Позицию «лидера» в ненависти к России захватили шведы – 97 процентов, следом пристроились финны, голландцы и датчане. Вероятно, горечь от поражения в «битве под Полтавой» всё ещё беспокоит северян…

Что же касается населения Балканского полуострова, очевидно расхождение во взглядах у большинства народов этих стран и их правителями. Недавно болгарский парламент принял скандальное решение оказать военную помощь Украине. Список предполагаемых поставок вооружений засекречен! Известно, что оставшиеся со времен СССР ракеты С-300 , истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-25 болгары не отдадут. Мол, самим нужно… Нынешнее «служебное» правительство президента Румена Радева, под давлением политиканов из парламента, согласилось передать Украине «легкое стрелковое оружие и некоторые боеприпасы»… Но, и тут – не всё так просто! В болгарской прессе промелькнуло занятное сообщение, одной строкой, без всяких пояснений: «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.»…

Что, так-то? Украинские представители, во главе с Зеленским, плаксивыми голосами выклянчивают у «западных партнёров» всё новое оружие для «борьбы с русской агрессией», и… вдруг, отказываются от поставок? Странно? Всё встает на свои места, если вспомнить, что значительная часть вооружений, поставляемых на Украину, цинично перепродается террористическим организациям по всему миру! Вероятно, болгарское предложение, в плане рентабельности и выгоды, не устроило украинских «торговцев смертью»…

Проблема даже не в том, что украинская власть начинает «перебирать харчами», предпочитая дорогостоящие образцы западной военной техники, выгодные для перепродажи. Дело в том, что население Балкан, вообще, не считает необходимым поддерживать нынешний Киевский режим!

Мне возразят: они сами же избирали, сами голосовали за людей, чьи интересы чужды чаяниям народа! Верно, только, не у всех есть свой реальный лидер, если хотите – свой «Путин»… Порой, и избирать-то не из кого…

Поясню, на примере Болгарии. Вся местная политика, по мнению известного болгарского политолога, Бояна Чукова, это – «закрытый клуб для избранных», куда посторонних не пустят. Естественно, и интересы у членов «клуба» кардинально отличаются от взглядов и надежд рядовых граждан страны.

Если судить по результатам голосования в болгарском парламенте по вопросу оказания военной помощи Украине, в стране есть две политические силы, в некоторой мере противодействующие диктату кураторов из Брюсселя и Вашингтона.

Одна из этих «сил» – БСП (Болгарская социалистическая партия), политическая структура, которая, это нужно признать, существенно утратила свою популярность на нынешний день… Во многом это связано с двуличной политикой руководства партии, которое при прежнем правительстве Болгарии благополучно продавало оружие, всё той же Украине через посредников в Польше и Румынии. Жалкие 25 мест в парламенте – печальный и закономерный итог деятельности социалистов… Для партии, долгое время находившейся у руля власти, имевшей прежде огромный авторитет, это – очевидное поражение.

Другой очаг сопротивления – партия «Возрождение», во главе с Костадином Костадиновым. Это политическое образование достаточно новое, возникло оно только в 2014 году. Однако динамика роста популярности партии – просто шокирует! Если на выборах в 2017 году, и последующих компаниях в апреле и июле 2021 года, «Возрождение» не смогло преодолеть необходимую квоту по числу избирателей, то в нынешнем году, они не только вошли в парламент, но и опередили социалистов, став четвертой по популярности партией в Болгарии.

И БСП, и «Возрождение», голосовали в Народном собрании Болгарии – против оказания военной помощи Украине. Не хватило голосов. Прозападные партии ГЕРБ и «Продолжаем перемены» оказались в большинстве. Только, когда дело не касается прямых указаний из Брюсселя, взаимоотношения этих партий напоминают откровенную «грызню»… В очередной раз сформировать легитимное правительство им не удалось…

Со всей очевидностью, стана идет к очередным «внеочередным», уже пятым за последнее время, выборам. Вероятность влияния протестных настроений в обществе на результаты избирательной компании очень высока! Совершенно очевидно нежелание болгар оказаться вовлеченными в противостояние с Россией, которая в своё время позволила нации обрести независимость и избавиться от многовекового османского ига.

Что же касается других государств Балканского полуострова, везде политические расклады разнятся, но общая тенденция – прослеживается со всей определённостью. Ориентация на «Русский мир» набирает популярность, правда, пока не среди политиков, а у простого народа этого региона.