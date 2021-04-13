Балканские СМИ: Словения хочет «завершить распад Югославии»

13.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Ряд СМИ Словении, Хорватии, Сербии и БиГ со ссылкой на «дипломатические источники» заявили, что у Словении, которая будет председательствовать в ЕС, есть план дальнейшего территориального раздела Западных Балкан.

Автором плана называют премьер-министра Словении Янеза Яншу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации хорватского издания Jutarnji list, со ссылкой на «источники в Брюсселе», премьер-министр Словении Янез Янша передал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю документ о приоритетах председательства Словении в ЕС, в котором также изложены основные принципы «окончательного распада Югославии». В такой форме он якобы хотел проинформировать главу Совета Европы о приоритетах председательства Словении в Евросоюзе, которое начнется 1 июля текущего года.

В свою очередь брюссельский корреспондент словенского издания Delo Петер Жержевич написал в своем твиттере, что из офиса Шарля Мишеля ему подтвердили, что тот получил «неофициальный документ» Яншы, однако менее чем через полчаса заявили: «Мы не можем подтвердить, что получили неофициальный документ».

Боснийский портал Politički.ba, со ссылкой на источники во «внешней разведке» объявил, что Янша выступает за изменение границ Сербии и Косово в формате, который этим летом продвигала администрация президента США Дональда Трампа, но Германия выступала против этого (размен северных сербских анклавов Косово на населенную преимущественно албанцами Прешевскую долину Сербии).

Портал утверждает, что Янша пошел еще дальше, предложив возможность отделения Республики Сербской от БиГ, аннексии частей Черногории и Северной Македонии с албанским большинством в пользу Албании и аннексии Западной Герцеговины в пользу Хорватии.

Резервный вариант предполагаемого плана Яншы – создание трех национальных республик в Боснии и Герцеговине. Бошняки взамен должны будут получить территориальный коридор к Средиземному морю под гарантии НАТО.

Информация боснийского СМИ, вероятно, не имела бы никаких последствий, если бы не была поднята на более высокий уровень условно хорватским (на самом деле лояльным бошнякской элите Сараево и выбранным голосами бошняков) членом Президиума БиГ Желько Комшичем, офис которого вызвал с требованием разъяснений посла Словении в БиГ Зорицу Букинац.

На встрече посол заверила Комшича, что политика Словении в отношении БиГ не изменилась и что Словения поддерживает европейский путь БиГ при выполнении условий для вступления в ЕС, сообщило Radio Sarajevo.

В свою очередь, Янша уже отписался в социальных сетях, что в последний раз видел Мишеля в прошлом году и, следовательно, ему было бы «трудно что-то физически передать ему». Он подчеркнул, что Словения ищет решения для развития региона и европейской перспективы для стран Западных Балкан, «но такие статьи пытаются помешать достижению этой цели».

Между тем словенская газета 24ur сообщила, что получила подтверждение того, что оспариваемый секретный документ действительно существует, но предполагалось, что он был отправлен по обычным дипломатическим каналам.

«Его не видели даже высшие представители Словении в Брюсселе», – пишет издание.

Таким образом, на сегодняшний день нельзя с полной уверенностью сказать, что Словения в ходе своего председательства намерена спровоцировать процесс дальнейшего дробления Западных Балкан, но одно можно утверждать определенно: дыма без огня не бывает.