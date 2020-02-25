Балканский саммит ЕБРР: Премьер Сербии уговаривала «премьера» Косово быть прагматичным

25.02.2020, Белград, Алексей Топоров

На прошедшем в Лондоне под эгидой Европейского банка реконструкции и развития Инвестиционном саммите по Западным Балканам представители Сербии и Албании говорили об интеграции, а косовский делегат требовал взаимности и признания.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас большой потенциал, мы являемся ведущими странами и экономиками в эпоху четвертой промышленной революции, которая создает особые условия, – заявила в ходе мероприятия сербский премьер Анна Брнабич. – Нам надо вернуться к прагматическому мышлению о том, что нужно сделать, чтобы повысить качество нашей жизни. Это возможность для всех нас».

При этом Брнабич была вынуждена отметить, что существует проблема стопроцентной пошлины, налагаемой Косово на товары из Сербии и БиГ.

«Я надеюсь, что Альбин Курти еще раз рассмотрит этот вопрос, потому что нам нужно подумать о том, как облегчить торговлю между нами и создать благоприятную деловую среду», – добавила глава правительства Сербии.

Со свой стороны косовский «премьер» Курти в очередной раз говорил, что не против интеграции, но хочет от Белграда всего-то ничего – «взаимности», то есть того, чтобы товары под маркой «Сделано в Республике Косово» могли попадать на сербский рынок, и «признания» – чтобы Сербия признала отторгнутый у нее край независимым государством.

Наблюдавший за этими прениями вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк назвал их «увлекательными».

«До 2014 года мы никогда не сидели друг с другом в такой непринужденной атмосфере, без оружия, ненависти, кровопролития и не говорили о будущем, – сказал в своем выступлении еще один адепт балканской интеграции по-западному, премьер Албании Эди Рама. – Конечно, у нас есть проблемы, но мы работаем вместе и хотим вместе строить будущее наших детей. Я согласен с термином «мини-шенген», но он совсем не мини, потому что мы являемся одним из крупнейших регионов мира».

Отметим, что организаторы саммита посадили Анну Брнабич и Альбина Курти рядом (см. заглавное фото).

Участвовавшие в мероприятии представители других балканских стран больше походили на статичных наблюдателей. По итогу саммита можно сделать вывод, что его участники разъехались, не придя к компромиссному решению.