«Баллистические ракеты Шредингера»: Bloomberg снова мусолит тему военной поддержки России Ираном

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В США и Великобритании опасаются, что в обмен на поставки баллистических ракет, о которых недавно публично заявили на Западе, но которые отрицают в Москве и Тегеране, Россия делится с Ираном секретными данными и технологиями, которые могут позволить создать ядерное оружие, пишет Bloomberg.

«Взаимодействие России с Ираном вокруг его «ядерных амбиций» увеличилось в последние месяцы, пишет агентство со ссылкой на конфидентов в западных разведках. Последние уточняют, что на этой неделе американские и британские официальные лица обсуждали данный вопрос на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Джо Байденом в Белом доме», – говорится в публикации.

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Как сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США, Вашингтон готов использовать «все элементы национальной силы», чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

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При этом, МИД РФ и постпредство Ирана при МАГАТЭ в Вене не ответили на запрос Bloomberg.

Напомним, что, как сообщает иранское информагентство Mehr, Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Великобритании, Нидерландов и Германии в связи с продолжающимися заявлениями этих европейских стран, которые под предлогом предполагаемого вмешательства Тегерана в конфликт на Украине хотят ввести новые санкции против страны.

«Во время встреч с европейскими дипломатов директор Департамента Западной Европы иранского МИД заявил, что любые обвинения в продаже баллистических ракет России абсолютно безосновательны и ложны», – говорится в сообщении.