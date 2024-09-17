«Баллистические ракеты Шредингера»: Bloomberg снова мусолит тему военной поддержки России Ираном

Сергей Рыжов.  
17.09.2024 12:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 192
 
Tехнологии, Дзен, Иран, Политика, Россия, Санкции, США, ЯО


В США и Великобритании опасаются, что в обмен на поставки баллистических ракет, о которых недавно публично заявили на Западе, но которые отрицают в Москве и Тегеране, Россия делится с Ираном секретными данными и технологиями, которые могут позволить создать ядерное оружие, пишет Bloomberg.

«Взаимодействие России с Ираном вокруг его «ядерных амбиций» увеличилось в последние месяцы, пишет агентство со ссылкой на конфидентов в западных разведках. Последние уточняют, что на этой неделе американские и британские официальные лица обсуждали данный вопрос на фоне встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Джо Байденом в Белом доме», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В США и Великобритании опасаются, что в обмен на поставки баллистических ракет, о которых...
Реклама

Как сообщил изданию представитель Совета национальной безопасности США, Вашингтон готов использовать «все элементы национальной силы», чтобы предотвратить любую ядерную эскалацию со стороны Ирана.

Реклама

При этом, МИД РФ и постпредство Ирана при МАГАТЭ в Вене не ответили на запрос Bloomberg.

Напомним, что, как сообщает иранское информагентство Mehr, Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Франции, Великобритании, Нидерландов и Германии в связи с продолжающимися заявлениями этих европейских стран, которые под предлогом предполагаемого вмешательства Тегерана в конфликт на Украине хотят ввести новые санкции против страны.

«Во время встреч с европейскими дипломатов директор Департамента Западной Европы иранского МИД заявил, что любые обвинения в продаже баллистических ракет России абсолютно безосновательны и ложны», – говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть