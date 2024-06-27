«Баллистика!» – в Севастополе вводится сигнал об угрозе удара через 2-3 минуты

В Севастополе введут дополнительный сигнал оповещения гражданской обороны – он будет называться «Баллистика!» и означает возможный удар ракетами через 2-3 минуты. Об этом в эфире «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, будет модернизирована система оповещения. В тот момент, когда мы начинали, враг использовал крылатые ракеты, которые запускались с самолётов. Время подлета было от 20 до 30 минут. Значит, получая сигнал, гражданская система оповещения могла уточнить, точно ли в направлении Севастополя? Было до 5 минут, чтобы точно понять направление и потом отдать команду на запуск системы гражданской обороны», – пояснил он.

В этом случае у граждан было до 25 минут разместится в убежище. Но в случае с баллистическими ракетами есть максимум 3 минуты, чтобы найти укрытие.

«Если наши силы ПВО маркируют этот объект, который запущен, как баллистическую ракету, то сигнал должен быть немедленным. Технически это удалось решить. Теперь одновременно с командой на боевую работу систем ПВО, команда без всяких звонков дублируется на пульт и выводится на систему громкоговорителя нашим оперативным дежурным. Не докладывая никому, ничего не уточняя, будет включать систему оповещения. Для этого мы разработаем отдельный сигнал. Он будет максимально простым, будет звучать сирена и речевой модуль «Баллистика». И люди должны понимать, что это не просто «воздушная тревога», а баллистика. То есть надо мгновенно, в течение кратчайшего времени, до 2 минут занять позицию, чтобы уберечь себя от возможных последствий», – сказал чиновник.

На уровне города принято решение сделать открытым доступ в подъезды многоэтажек с кодовыми замками на время «воздушной тревоги», а также обязать всех частников предоставлять убежище в кафе, магазинах, прочих заведениях под угрозой штрафа.