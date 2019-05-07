Балога рассказал об очередной подлости Порошенко

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко, желая оттянуть свой уход с Банковой, дал поручение представителям своей политической силы в Верховной раде — фракции «Блока Петра Порошенко» — не поддерживать во время голосования проект постановления о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил внефракционный депутат украинского парламента Виктор Балога.

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«Желание отдавать власть у него нет, поэтому он дал поручение своей фракции не голосовать за назначение инаугурации на 19 мая», — написал Балога в Facebook.

Ранее в Верховной Раде были зарегистрированы несколько проектов постановлений о проведении торжественного заседания парламента, на котором должна быть проведена инаугурация избранного президента страны Владимира Зеленского.

Так, в Раде находятся два документа, в которых датой принятия присяги новым главой государства предложено определить 19 мая. Автором одного выступил внефракционный депутат Сергей Мищенко, а другого — Виктор Балога. Во вторник в парламент поступил еще один аналогичный проект постановления, однако с новой датой — 20 мая, автором его является внефракционный депутат Виталий Куприй.

В минувшую субботу Владимир Зеленский написал письмо спикеру Андрею Парубию с предложением провести инаугурацию 19 мая. Зеленский отметил, что на встрече с главами политических фракций он также настаивал именно на этой дате, пояснив необходимостью избежать «вакуума власти». В тот же день избранный президент после встречи со спикером Рады сообщил, что дата инаугурации будет определена на заседании Верховной Рады 14 мая.

По мнению ряда глав фракций и депутатских групп, инаугурация должна состояться позже — 28 мая. Как пояснил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, многие депутаты хотели бы оттянуть инаугурацию, чтобы у избранного президента не было возможности распустить этот созыв Рады.