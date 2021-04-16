«Балыка нам на воротник!»: Речь Байдена расстроила украинских националистов

16.04.2021, Москва, Михаил Рябов

Новости Украины

Президент США Джо Байден выступил с 6-минутной речью, в которой обосновывал введение нового пакета санкций против России, в частности, якобы имевшим место вмешательством Москвы в американские выборы.

Однако от каких-либо резких выпадов в адрес Владимира Путина президент США воздержался – напротив, заявив о готовности к диалогу. Правда, он упомянул о том, что у Америки были возможности ввести более жесткие санкции против Москвы, однако Байден от них отказался – якобы, во имя сохранения возможности сотрудничества двух стран. Но тут же упомянул о продолжающейся работе по противодействию «Северному потоку-2». А вот имя Алексея Навального ни разу не прозвучало.

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«Я выразил свою озабоченность наращиванием российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму. Я подтвердил поддержку США суверенитета и целостности Украины. И теперь пришло время провести де-эскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно двигаться вперед в этом процессе. Мы заинтересованы в совместной работе и сотрудничестве с РФ, но если Россия будет нарушать интересы США, будем реагировать должным образом – защищать наш народ, наших союзников», – заявил Байден, пересказывая свой разговор с Путиным.

На вопрос журналистов о санкциях против «Северного потока-2» Байден ответил уклончиво: «Это очень серьезный вопрос, мы им занимаемся».

Выступление американского президента расстроило главу центрального штаба «Нацкорпуса», экс-боевика нацбата «Азов» Романа Кудряшова.

«Резюме выступления Байдена: шляпа. Либерастическая шляпа. Все ждали речи Рейгана об «империи зла», а получили блеяние а-ля Чемберлен про «умиротворение агрессора». Чем закончилось подобное у реального прототипа, все помнят. Вывод для нас: балыка нам на воротник, а не действенную помощь в случае скорого наступления москалей. Надеяться нужно на самих себя. Впрочем, нормальные люди это и так знали», – комментирует Кудряшов в своем блоге.

Российская телеведущая Тина Канделаки также считает, что речь Байдена не оправдала ожиданий оппонентов Путина. «Много шума из ничего. Экономику не сломали, страну только укрепили, с оппозицией обосрались», – написала Канделаки.