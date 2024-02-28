Банан в России – больше чем банан. Как США получили по носу на своем же заднем дворе

В начале февраля широкие слои российских обывателей узнали о существовании такого опасного многоядного вредителя – муха-горбатка. Распространяется она в перезрелых фруктах и овощах, служит переносчиком холеры и часто встречается в завозной импортной продукции, особенно в повторно используемой грязной таре бананов.

Поэтому неудивительно, что зловредную муху инспектора Россельхознадзора обнаружили не где-нибудь, а именно в очередной из проверявшихся партий эквадорских бананов, предназначенных для розничной продажи в российских торговых сетях.

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Не вызвало удивление и то, что следом за этим Россия ввела частичный запрет на импорт эквадорских бананов и полный — на поставку гвоздик оттуда же. Более того, надзорное ведомство нацелилось и на проверку эквадорских ананасов.

Удивительным стало другое. Свое открытие Россельхознадзор сделал в аккурат после того, как из далекого Кито (если кто не знал, это столица Эквадора) пришло известие о планах правительства этой южноамериканской страны передать США находящееся у нее на складах оружие и военную технику советского производства, обменяв «металлолом» на современное американское оружие стоимостью $200 млн.

При этом не нужно было быть Вангой, чтобы предположить, что не пройдет сильно много времени, прежде чем это морально устаревшее, но все еще смертоносное «железо» окажется на украинском ТВД в распоряжении ВСУ и будет стрелять по российским позициям в зоне СВО. В условиях наблюдаемого ныне «кассового разрыва» между тающими запасами ВСУ и потонувшими в прениях Конгресса новыми поставками из США, лоббисты киевских милитаристов сегодня скребут буквально по всем сусекам, до которых могут дотянуться.

Но вернемся к нашим бананам. Власти Эквадора оказались на растяжке. С одной стороны, Россия – третий по обьему покупатель местных бананов и перспектива одномоментной потери такого рынка отправила бы экономику в нокаут. Тем более, что Эквадор – классическая, как раньше говорили «банановая республика», чье сельское хозяйство на три четверти отдано под эту монокультуру.

При этом, для российских потребителей эмбарго осталось бы практически не замеченным – ведь у Эквадора тоже есть конкуренты, и они не дремлют. Так что образовавшийся дефицит бананов, которого опасались отечественные алармисты, быстро и с лихвой восполнили бы Коста-Рика, Гватемала и даже Индия. Это при том, что временный запрет Россельхознадзора не был таким уж тотальным и касался только пяти компаний, правда, крупнейших в Эквадоре.

Однако банановой войне разгореться было не суждено. Боевые действия были остановлены на самом старте. Причем, не нами, а как бы пострадавшим от эмбарго Эквадором. Президент которого и по совместительству отпрыск одной из богатейших фамилий страны Даниэль Нобоа, видимо покумекал над сложившейся ситуацией, посовещался с кем надо и сделал правильные выводы. Тем самым отступив назад буквально в шаге от роковой ошибки.

И тут опять таки, почти по Киселеву: «совпадение» или «не думаю?» В Кито резко сдали назад ровно в тот момент, когда стало ясно, что русские побеждают в Авдеевке. Именно после этого Эквадор внезапно стал нейтральным и отказал Штатам в передаче советской техники, а президент Нобоа заговорил здравым языком.

Последний публично признал недовольство России «обоснованным» и, держа строгий покерфейс, сделал вид, что его подставили собственные нерадивые чиновники. Мол, сам он не знал, что военная техника затем может быть передана Украине:

«К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично сообщили, что это оружие будет использоваться в вооруженном конфликте на Украине, а мы не хотим быть частью этого», – отметил он.

Добавив, что его страна «не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей бы то ни было стороне».

Более того, в расписании Нобоа внезапно нашлось время для внеплановой встречи с российским послом Владимиром Спринчаном, которому было заявлено о нейтральном статусе Эквадора, а Россия была названа «важным партнёром».

О решении отказаться от передачи оружейного секонда Штатам сообщила и глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд.

«Президент Республики Эквадор дал четкое указание, что страна не будет отправлять какую-либо военную технику в страну, вовлеченную в международный вооруженный конфликт», — цитирует ее выступление на заседании комиссии по прозрачности Национального собрания Эквадора местное издание El Universo.

Обращаю внимание на тайминг этой несостоявшейся «банановой войны». Между решением Россельхознадзора и положительной для России реакцией властей Эквадора прошло всего 12 дней. Так что эту войну для России с полным основанием можно считать победным блицкригом.

В этом месте так и просится что-то вроде: вот, что животворящая муха-горбатка творит! А если серьезно, то, возможно, сама от себя такого не ожидая, Россия добилась маленькой, но чувствительной для себя победы над США. Причем, не где-нибудь, а в западном полушарии, которое Штаты традиционно привыкли считать своей зоной влияния и едва ли не «задним двором».

Причем, этой маленькой российской победе предшествовали годы тесного сближения Кито с Вашингтоном. Эквадор держался в стороне от своих соседей по континенту типа Бразилии и Венесуэлы, активно интегрирующихся в БРИКС, поддерживал все антироссийские резолюции в ООН и даже заслужил за свою верность американскому фарватеру обещания финансовой помощи из бюджета США.

И то, что итоги сравнения объема американских обещаний с обьемом экспортной выручки на российском рынке оказались не в пользу американцев – это хоть и мелкий по планетарным масштабам, но достаточно унизительный щелчок по носу для администрации Байдена. Которая все больше выглядит ограниченно дееспособной из-за несоответствия своих гегемонистских замашек и реальных возможностей для их «выгула».

Какая из этой истории мораль? Кроме шуток: помимо традиционных армии и флота третьим важным союзником России является ее сельхознадзор. Если хотеть, то проблемы можно решить довольно быстро: нет поставок Украине российских вертолетов через Вашингтон, – нет и мухи-горбатки в эквадорских бананах.

А бананам – быть! И это не может не радовать, хотя не всегда получается так, что , банан – это всего лишь банан, без всякого подтекста.