«Банда беззубых собачек»: Джонсон не видит ЕС за столом переговоров
Европа не представляет собой реальную военную силу.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, отвечая на вопрос о роли ЕС в урегулировании украинского конфликта.
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«Европа бесполезна. Что они могут предложить? Они не приносят денег и не представляют реальной военной силы. У них нет запасов оружия. Их можно описать как банду маленьких беззубых собачек. Единственное, на что они способны, — это лаять и шуметь. И, откровенно говоря, именно это послание направили им вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет на прошлой неделе», – сказал эксперт в интервью «Известиям».
Он не понимает, зачем Европа просит себе место за столом переговоров.
«В США это называется «детский стол», когда все взрослые сидят за главным столом, а есть стол для детей, которые будут плохо себя вести и не будут участвовать в разговоре взрослых. Европейцы сидят за детским столом. Потому что они не зрелые в любом смысле этого слова. И на самом деле США несут ответственность за то, что допустили такое поведение европейской стороны. На прошлой неделе стало очевидно, что если мир на Украине и наступит, то только благодаря совместной работе Москвы и Вашингтона», – резюмировал Джонсон.
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