Банда «ветеранов АТО» угрожает оппозиционному журналисту на Украине

04.01.2019, Житомир, Михаил Рябов

В Житомире прямо в стенах горсовета совершено нападение на местного оппозиционного журналиста Сергея Фореста, который известен критикой нынешнего националистического режима, а также борется с незаконной застройкой.

Незаконные захваты земель, застройка, стали повседневным явлением в постмайданной Украине. Олигархи активно привлекают вооруженные формирования и различного рода криминальный сброд, которые выполняют пожелания новоиспеченных хозяев Украины.

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Форест выступает против действий застройщика, который в центре Житомира правдами и неправдами захватил участок земли и начал возводить многоэтажное здание.

Люди, проживающие в соседних домах, обратились в СМИ и правоохранительные органы, что бы отменить решение о застройке в их микрорайоне.

«28 декабря в пресс-центре Житомирского горсовета состоялось заседание рабочей группы по поводу незаконного строительства по улице Шевченко 14,16 и Б.Бердичевской 48, 50. А это затрагивает интересы более тысячи человек, мнение и права которых игнорируются и нарушаются. Кроме того, люди боятся что в результате строительства дома, где они проживают, будут разрушаться…

Я немного опоздал, поэтому один из организаторов «сопротивления» Максим Мелешко рассказал, что в начале заседания представитель горсовета Александр Черняхович сообщил, что ни один из органов власти не будет накладывать запрет на строительство комплекса.

Возмутило меня, как и представителей этих домов, некая организованная группа «активистов», которые провоцировали людей, обзывали и угрожали им. В начале, мне как журналисту, «посоветовали» их не снимать.

В группе поддержки ООО «Дриада» были «активисты» Игоря Мали, Богдан Фещенко, Андрей Полищук…

Мало того, один из этой организованной группы поддержки застройщика , лично его не знаю, подскочил ко мне и начал угрожать, с намерением ударить меня. «Активисты» оттащили его», – рассказал Сергей Форест.

Согласно украинскому законодательству, действия боевиков попадают под статью УК Украины о препятствовании законной деятельности журналиста.

Находившиеся в горсовете люди, которые пришли отстоять свои права, были ошарашены наглостью, с которой вели себя молодчики.

«Меня возмутило, что некие люди, сидевшие в зале, оскорбляли нас и угрожали представителям СМИ», – сказал житель дома Максим Мелешко.

Житель дома Шевченко 16 Алескеров добавил: «Весьма удивлен, что в стенах городского совета могут звучать угрозы и оскорбления в адрес людей, пришедших за помощью к власти ,а власть на это не реагировала».

Форест полагает, что власти Житомира – полностью на стороне застройщика. Доказательство тому – молчаливое согласие ведущего заседание рабочей группы депутата горсовета от «Самопомочи» Олега Хмелевского.

«Заседание вел депутат горсовета от «Самопомочи» Олег Хмелевский. На мой вопрос: почему людей оскорбляют в стенах городской администрации, – ответа не последовало.

Разумеется, я в телефонной беседе проинформировал о случившимся Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Практически Украина превратилась в Сомали, где боевики выполняют пожелания тех или иных финансовых групп, и простой человек совершенно беззащитен, как и журналист, который правдиво освещает события», – резюмировал Форест.