Банда Зе продолжает дурачить Украину

10.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Накануне назначения нового премьер-министра Украины в СМИ специально вбрасывают такие токсичные имена, как проворовавшийся топ-менеджер «Нафтогаза» Андрей Коболев, чтобы на их фоне человек, которого реально продвигают на должность, будет выглядеть «святым».

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-глава украинского Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выплёскивают какую-то второсортную информацию. Потому что если мы сегодня узнаем, кто будет премьером и попытаемся обсудить его фигуру, ему после этого не в премьеры, а в ГБР надо будет идти… Я так понимаю, решение будет авторитарным, однозначным и не будет подлежать обжалованию», – заявил Куликов.