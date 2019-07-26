Банда «Зе» замыслила с корнем вырвать русский язык новому поколению

26.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Механизм принятого на Украине скандального языкового закона действует по принципу «говорите на русском, а детей ваших мы воспитаем по-украински» – с целью окончательного разъединения историй и поколений.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявила киевская общественница, полковник милиции в отставке Галина Запорожцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши противники не играют в тактику, они играют в стратегию, и, фактически, моё поколение их не интересует, их интересует молодёжь, подростки, которые будут через пять лет голосовать, они за них сегодня борются.

И эти законы Зеленский не будет отменять, потому что эти законы переводят детские садики, школы вузы – всё переводится на украинский язык, а здесь будет действовать принцип «обещайте всё им, а вешать будем потом», то, что было сказано когда-то одним из депутатов прошлой «влады», то есть, фактически, говорите на русском языке, а детей ваших мы будем учить на украинском, и этим будут разъединяться родители-дети, этим будут разъединяться наши истории.

Они не мытьём, так катаньем свои идеи претворят в жизнь. Если мы уже за 28 лет увидели новое поколение на Украине, которое уже и истории не знает, и к России относится [враждебно], то через пять лет, когда люди будут говорить на разных языках (это же библейская истина!), мы увидим совсем другой народ», – констатирует Запорожцева.