«Компашка Зеленского» ничего, кроме шоу, делать не умеет. Поэтому все потраченные на Крым дорогостоящие крылатые ракеты военного успеха не приносят, а работают на пиар. Однако все больше до сих пор сомневающихся россиян, которых и так было немного, окончательно убеждаются в необходимости СВО, глядя на безумства киевского режима.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал доктор исторических наук, профессор кафедры МОиГС СИУ РАНХиГС Даниил Шульга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не делает так много для изменения взгляда, в том числе россиян, на СВО, как сами украинцы. Потому что, например, часть людей, которые изначально даже осуждали СВО, столкнувшись с политбуйными членами украинского общества, изменили своё мнение и начали к СВО относиться куда как более благосклонно. Ну и на Западе, например, история с этим «гунькой», которого приволокли в канадский парламент в палату, что закончилось отставкой спикера в итоге. Дело в том что во время Великой Отечественной войны действительно были на территории Украины такие полубандитские формирования того же Тараса Боровца, он же «Бульба», которые действительно – и немцев грабили. А этот конкретно эсэсовец, человек из признанной нюрнбергским трибуналом преступной организации. Понимаете, никто так не обнажает всю сущность постмайданного режима, как сама украинская «влада». Тут особенно забавно, что этнический еврей Зеленский как бы на фоне того, кто евреев и поляков уничтожал», – подчеркнул он.

По словам эксперта, уже неоднократно отмечено, что с военной точки зрения удар по штабу ЧФ в Севастополе – это совершенно бессмысленный акт.

«Примени они все эти вооружения на фронте, о чём мы говорили, что цель контрнаступления так называемого, прорваться к сухопутной границе с Крымом. То есть пока делаются вот эти пиар-акции, удары по остеклению «Москва-сити», или там прилёты с поджогом лесополосы в Верхнесадовом, или даже более-менее, ну, с их точки зрения успешного попадания в штаб Черноморского флота, с военной точки зрения – не срабатывает. Жители Крыма и жители Москвы уж по крайней мере – больше любить Украину и украинский режим от этого не начинают. То есть – это попытка делать шоу, а собственно, больше ничего другого компуха Зеленского и не умеет. Ну, воровать ещё на армии. Вот оно и получается, что получается», – заключил Шульга.