Банда Зеленского убеждает, что «НАБУ действует синхронно с Россией»

Обнародование НАБУ результатов антикоррупционного расследования, в котором фигурирует окружение Владимира Зеленского, якобы не случайно появилось после российских ударов по энерегетике.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил депутат ВР от партии Зеленского «Слуга народа» Федор Вениславский.

«Я не верю, что было простое совпадение, что Россия начала в октябре-ноябре целенаправленно уничтожать наши тепловые электростанции, а потом возник этот коррупционный скандал в публичной плоскости, который свидетельствовал, что деньги, которые должны были идти на защиту объектов критической инфраструктуры, были разворованы по версии следствия. И потом появились эти 28 пунктов плана, когда началась внутриполитическая нестабильность в государстве. Вероятность таких совпадений маловероятна», – сказал Зе-депутат.

Удивленный ведущий уточнил, считает ли его собеседник, что НАБУ и САП «накосячили» своим расследованием.