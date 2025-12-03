Банда Зеленского убеждает, что «НАБУ действует синхронно с Россией»
Обнародование НАБУ результатов антикоррупционного расследования, в котором фигурирует окружение Владимира Зеленского, якобы не случайно появилось после российских ударов по энерегетике.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил депутат ВР от партии Зеленского «Слуга народа» Федор Вениславский.
«Я не верю, что было простое совпадение, что Россия начала в октябре-ноябре целенаправленно уничтожать наши тепловые электростанции, а потом возник этот коррупционный скандал в публичной плоскости, который свидетельствовал, что деньги, которые должны были идти на защиту объектов критической инфраструктуры, были разворованы по версии следствия.
И потом появились эти 28 пунктов плана, когда началась внутриполитическая нестабильность в государстве. Вероятность таких совпадений маловероятна», – сказал Зе-депутат.
Удивленный ведущий уточнил, считает ли его собеседник, что НАБУ и САП «накосячили» своим расследованием.
«Я не могу сказать, что они накосячили, они делали свое дело. Я имею в виду, что если бы эти «пленки» появились, например, в августе или сентябре, когда уже, насколько я понимаю, 90% из того, что они обнародовали, было известно, то для меня это не было бы удивительным.
А сейчас, когда энергетическая инфраструктура стала объектом атак, в результате мы получили блэкауты, отключения света… И здесь появляются «пленки», говорящие о коррупции именно в энергетической сфере, в Энергоатоме, в министерстве энергетики», – наводил тень на плетень Вениславский.
