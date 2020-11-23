Даже Собчак не смогла согласиться с оправданиями пособников Гитлера экс-соратником Зеленского

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Еще недавно ближайший соратник Владимира Зеленского – юрист и политтехнолог Андрей Богдан, обеспечивший победу комику и назначенный им главой президентского офиса, оказался сторонником гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Такое признание Богдан, ныне ушедший в отставку, сделал в интервью российской либералке Ксении Собчак, которое записывалось в Турции.

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Богдан заявил, что одновременно считает героями главаря ОУН-УПА Степана Бандеру и советских генералов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Богдана, оба его деда погибли в годы войны, но один от рук фашистов, а другого «забили москали».

– А Бандера для вас герой или нет? – спросила Собчак.

– Для меня лично? Ну да, герой… Сложная история, понимаешь? Один мой дедушка погиб в Красной Армии, а другого, по семейной истории его москали забили. Поскольку я со Львова, с Западной Украины – там тысячи таких историй. Та понимаешь, когда пришли советские войска, они творили очень много ужасных вещей. Если надо было расстрелять священника какого-то, куркуля. И с той стороны тоже, со стороны Германии то же самое было, – заявил Богдан.

Собчак при этом заявила, что обе стороны в те годы «творили жестокие вещи», поэтому героизировать их нет смысла.

– И со стороны бандеровцев тоже были какие-то действия. Мы сейчас все вместе не можем дать оценку, – продолжил «вилять» Богдан.

– Ну вы же даете. Вы меня спросите: «Ленин – герой?», я скажу: «Нет», – похвасталась Собчак.

– Для меня советский генерал, у которого орден, и который освобождал Киев, Житомир, Львов, он тоже герой. Он боролся за те свои идеалы, в которые верил… В истории России тоже тысячи тех, ну были же в российских войсках тоже те, которые служили немцам, фашистам, – заявил Богдан.

– Но у нас Власова-то не героизируют, – парировала Собчак.

– Наверное, у него тоже есть родственники, последователи какие-то, – предположил Богдан.

– Не, ну маргиналы… Просто Бандера же, он все равно связан с большим насилием, большой кровью, с антисемитизмом, с нацистами сотрудничал. Этого же нельзя исключать, – не согласилась Собчак, хотя в 2014 году она сама во время Евромайдана со смехом позировала на фоне портрета Бандеры в захваченной боевиками мэрии Киева.