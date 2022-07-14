Бандера и Шухевич оказались «советскими агентами» – Польша готовится к территориальной экпансии

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Новости Украины

Польша готовится поглотить Западную Украину и Западную Белоруссию.

Об этом заявил председатель общественной организации «Белая Русь» Олег Романов в эфире белорусского телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем была Польша несколько столетий назад? Самым крупным государством Европы, одним из наиболее влиятельных. Однако дальнейшая история привела к тому, что этот статус был потерян, но фантомные боли империи остались. Сейчас в культурном цивилизационном коде поляков заложена потребность пространственного расширения и политического доминирования. Сегодня с точки зрения поляков удобное время для реализации своих имперских амбиций. То есть возврат того, что они считают исконно своим – Западной Украины и Западной Белоруссии – польскими элитами видится как вполне реальная задача», – сказал Романов.

Военный эксперт Александр Павловский считает, что поглощение состоится сразу после поражения Украины в СВО, которую ведет Россия.

«Такая смелость и решительность Польши вызвана тем, что Америка выбрала ее главным раздражителем в Европе. США вкладывают туда и ресурсы, и средства. Польша хочет вернуться к Речи Посполитой. Они смотрят, что можно получить, когда Украина потерпит поражение, и не скрывают этого. Они проводят определенную работу в пяти областях. Они ждут, когда у Зеленского станет совсем плохо, чтобы сказать: пять областей хочет вернуться к нам, мы готовы им помочь. Почему бы не сделать политический обмен. В разделе Украины хочет участвовать и Венгрия, и Румыния», – отметил он.

Политолог Кирилл Коктыш обратил внимание на речь президент Польши Аджея Дуды, который в связи с годовщиной Волынской резни призвал украинцев покаяться в геноциде поляков.

«В выступлении Дуды была феноменальная вещь, которая все объяснила. Он сказал, что Бандера и Шухевич советские агенты. Этим заложен код для деукраинизации того миллиона украинцев, которые там находятся, и дальнейшего ополячивания. По сути их культурный код делигитимизируется Польшей. Дальше она будет перемалывать их идентичность», – сказал Коктыш.