Бандера и Ватутин: Зеленский вступает на минное поле

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Основная сложность нового президента Украины Владимира Зеленского будет состоять в том, сможет ли он найти выход из тяжелейшей задачи по склейке разных частей Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выборы и жанр выборов предполагает как раз то, что делает Зеленский. Когда он говорит слова, а ты не можешь понять за ними никакого смысла. Он говорит про Минский процесс – и при этом говорит: «Никакого особого статуса». Но это часть Минских договорённостей. В Минских договорённостях написано «амнистия» – он говорит: «Никакой амнистии». Потом он скажет по-другому: «мр*зь» – потом «повстанцы», «с Путиным не буду говорить» – «с Путиным буду говорить». Это всё законы того жанра», – сказал Морозов.

По его словам, для Зеленского в дальнейшем начнется «минное поле».

«Потому что ему нужно будет соединить Украину Бандеры и Украину Ватутина. А это сделать очень сложно. Потому что, как только он зайдёт на тему Донбасса, придётся от этой неуместной, совершенно непонятной риторики переходить к пунктам. Первое, второе. Сяду за стол переговоров – не сяду? Что будет с русским языком, особым статусом? Будет ли конституционная реформа? Будет ли или не будет отвод войск?», – подчеркнул сенатор.

По его словам, единственный шанс Зеленского на успех – заявить, что он не против как России, так и Запада.

«Знаете, в чём разница между ним и Порошенко? Порошенко не нужно было соединять Украину. Потому что он знал, что майданная Украина – это та Украина, с которой нужно идти в атаку и на Запад, а другая Украина, которая против майдана, – она в унынии и испугана Одессой. Вот этот испуг сегодня и прошёл. И вот эта другая Украина тоже хочет, чтобы её сегодня слышали. Вот в чём опасность Зеленского сегодня», – резюмировал Морозов.