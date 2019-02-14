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14.02.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Общество, Украина
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Бандера объявлен наивысшей святыней Украины

История киевского полицейского, попавшего за решетку после жесткого задержания нациста из группировки «С14», сопровождавшегося приказом «Лежать, Бандера!», – наглядная демонстрация того, что гитлеровский коллаборационист стал в современной Украине главной святыней, превзойдя другого идола самостийников – Тараса Шевченко.

Об этом пишет журналист Павел Дульман в «Российской газете», отмечая, что, фактически, «сотрудника полиции арестовали на Украине за сопротивление нацистам».

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«…Любой, кто не принимает идеолога украинского нацизма, – виновен. Даже если выразил свое неуважение устно, не публично. Так получилось, что террорист, убийца и нацистский коллаборант Степан Бандера для «политических украинцев», симпатии которых наперегонки аккумулируют сегодня Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, означает сегодня нечто большее, чем Тарас Шевченко и Григорий Сковорода вместе взятые», – отмечает автор.

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