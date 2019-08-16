«Бандера» рассказал про отработку масштабного наступления ВСУ
На полигоне «Широкий лан» под Николаевом начались масштабные учения ВСУ, в ходе которых были отработаны форсирование водной преграды и наступление на условного противника с захватом плацдарма.
Об этом сообщили в эфире местного телеканала «UA: Николаев», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы наступали, проводили отвлекающий манёвр, кидали дымовые шашки, чтобы техника нашего батальона могла спокойно переправиться через речку и пойти дальше в наступление», – рассказал военнослужащий 28 ОМБр с громким позывным «Бандера».
После проведения манёвров командир первого мехбата 28 ОМБр (позывной «Оскар») сообщил об успешном захвате плацдарма.
«Прошли все рубежи, было столкновения с противником, который нас наблюдал. И, главный вопрос – это осуществление форсирования и занятие плацдарма, которое мы сделали, и в данный момент плацдарм находится под нашим контролем», – порадовался он.
Отметим, что линия разграничения между ВСУ и Народной милицией ЛДНР, по большей части, проходит по реке Кальмиус.
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