«Бандера расстрелял бы тебя!» – Мосийчук набросился на Сенцова

На Украине уже совершилось многое из того, к чему стремился нацистский коллаборационист, главарь ОУН Степан Бандера. Об этом на своей странице в Facebook написал осужденный в России за подготовку терактов в Крыму и возвращенный на Украину по обмену Олег Сенцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы Андреевич дожил до наших времен, то сильно бы удивился и обрадовался, потому что многое из того, о чем он мечтал, уже свершилось. Но впереди у нас еще много работы. С Днём Рождения, отец наш Бандера», – написал Сенцов.

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Однако эта запись неожиданно вызвала раздражение экс-боевика «Азова» Игоря Мосийчука.

«Если бы Степан Андреевич сегодня встал из могилы, то многие из тех, кто сейчас называет себя «бандеровцем» и поёт ему оды, были бы расстреляны по его приказу», – написал Мосийчук, комментируя слова Сенцова.

Недовольство праворадикала, очевидно, вызваны тесными связами «режиссера» с посольством США – ранее Сенцову предрекали самостоятельную политическую карьеру при поддержке американцев.

«Бандера на дух, идеологически не воспринимал любого колониального состояния и зависимости Украины от «партнеров» и «союзников». Сотрудничество с ними он рассматривал исключительно как вспомогательный элемент в борьбе за суверенитет Украины.

Даже в самом страшном сне Бандера не мог себе представить, что те, кто будут называть себя его последователями, вырвав Украину из-под Москвы будут делать ее колонией международных финансовых структур и других иностранных государств.

Поэтому в этом вопросе мало быть режиссером и узником Кремля, а надо реально учить матчасть. То есть читать Бандеру!

Господин Сенцов, Вы говорите, что многое из того, что завещал Бандера выполнено, но Степан Андреевич и его соратники боролись за социальную и национальную справедливость, а вместо этого имеем колониальное порабощение и социальную эксплуатацию украинцев.

И делают это все те, с кем вы, господин Олег, сотрудничаете и на кого полагаетесь в желании строить политическую карьеру. Так не страшно ли вам, что, если бы Бандера встал, окинул взглядом современную Украину то вы лично были бы среди тех, кого он же приговорил к смертной казни?» – пригвоздил Мосийчук «режиссера» Сенцова.