«Бандера, вон из Польши»: поляки поднимаются против украинцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поляки начинают все больше осознавать, что поддержка Украины идет во вред их государству.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил польский общественный активист Марчин Миколаек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Он говорит, что граждане Польши до сих пор помнят устроенную бандеровцами Волынскую резню.

«Политики сейчас пытаются всеми силами сместить акцент, твердят, что тема Бандеры на сегодняшний день не так уже и важна. Главное — поддержка Украины. Но люди, в большинстве своем, постепенно начинают понимать, что вся эта поддержка работает в ущерб польскому обществу», – сказал Миколаек «Московскому комсомольцу».

Собеседник издания обратил внимание, что в начале СВО примерно 80-90% поляков сочувствовали и поддерживали украинцев, готовы были принять их в своих домах.

«Сегодня беженцев поддерживает гораздо меньшее число граждан Польши. Люди негативно реагируют на социальную поддержку беженцев из Украины, требуют, чтобы власти отказались предоставлять им бесплатное жилье. Большинство из них сейчас вынуждены сами себя обеспечивать. Прибавьте к этому хамское поведение украинцев, которые частенько нарушают закон в стране пребывания», – добавил активист.

По его словам, в польской прессе все чаще можно увидеть новостей на тему «украинец украл», «украинцы избили».

«Поэтому, не удивительно, что жители Польши не хотят больше терпеть ситуаций, когда украинцы требуют оружия, требуют поддержки. Польский народ прекрасно понимает, что их, таким образом, пытаются втянуть в военные действия на Украине», – убежден общественник.

Он рассказал, как местные жители вышли на акцию протеста в Тарнобжеге в Подкарпатском воеводстве, чтобы защитить учительницу математики из Регионального центра профессионального образования, на которую студенты-украинцы написали донос за то, что она участвовала в компании «Стоп украинизации Польши».

«Украинским студентам не понравились политические взгляды учительницы математики. В своей жалобе они указали, что она не считает Бандеру и Шухевича героями. Было долгое разбирательство, информация просочилась в прессу, преподаватель была вынуждена писать объяснительную записку дисциплинарному омбудсмену. Жители в городке Тарнобжег вышли на митинг в ее защиту. На пикет пришли также местные депутаты. Учительницу удалось отстоять, ее не уволили. А на заборах потом появились надписи «Бандера — вон из Польши!», – вспоминает активист.

Кроме того, он считает пиаром возмущение польского премьера Матеуша Моравецкого празднованием на Украине дня рождения Степана Бандеры.

«Но я бы назвал его возмущение игрой на публику. Зеленский, помнится, еще в 2019 году назвал Бандеру «неоспоримым героем», но это не помешало господину Моравецкому, как и всей польской элите, с ним потом встречаться. При этом они понимают, что если открыто будут «закрывать глаза» на Бандеру, потеряют поддержку огромного числа простых поляков», – резюмировал Миколаек.