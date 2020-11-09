«Бандера вписан в историю кровью и ложью» – откровения укропропагандиста

09.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Степан Бандера и скопище маргиналов из ОУН, убивавшее больше сограждан, чем «оккупантов», запорожские казаки, оказавшиеся примитивными «титушками», искусственность «украинства» и федерализация как выход для Украины – таким выдалось двухчасовое интервью известного украинского историка и телеведущего-пропагандиста Даниила Яневского.

Так, Яневский безжалостно «прошёлся» по всем основным украинским мифам в эфире YouTube-канала «Island TV», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть легитимно избранные органы местного самоуправления, не исключено, что через какое-то время им всё это надоест. Если не ошибаюсь, с 90-го года существует Ассоциация мэров Украины, они соберутся, напишут себе конституцию и скажут, что мы дальше будем жить по этому закону. В условиях, когда у центральной власти нуль по легитимности или близка к нулю, а эти реальные политические бои выиграли, я говорю о теоретически возможных вариантах. Практически возможный вариант – дефрагментация страны. В большинстве своём мэры воришки, но они будут зубами биться за независимое украинское государство, потому что под Россией им будет негде воровать», – заявил пропагандист.

После этого беседа перешла на историческую тематику, где тоже далеко не всё оказалось безоблачно для проповедников «свидомости».

«Само понятие «украинство» появилось в конце XIX века, мы знаем точно год – 1898-й. И этот термин ввел Иван Франко, один из величайших украинских интеллектуалов, для того, чтобы отделить от поляков. В 1898 году была создана первая организация реальных украинских интеллектуалов «Стара громада», которую создал, между прочим, этнический болгарин Михаил Драгоманов», – резал «зраду» Яновский.

«В этом смысле классическое украинство в его наивысших проявлениях создали три человека как минимум. Прежде всего, Михаил Драгоманов – четыре! –это Иван Франко – болгарин, украинец, русин, 19 языков знал, это соответственно поляк Андрей Шептицкий и это соответственно украинец, который не знал украинского языка, Николай Василенко, который был ведущим министром в правительствах Скоропадского, создавший инфраструктуру украинского государства за 9 месяцев, которая догнивает сейчас на наших глазах, 100 лет прошло», – добавил историк.

При этом, удаляясь вглубь истории, воинство Запорожской сечи он охарактеризовал как банды, жившие исключительно грабежами и заказными налётами без каких-либо предпочтений.

«Феномен, который сделал Вишневецкий от большого ума, но другого выбора не было, это исторический феномен. Они искали пути, как обеспечить границы Речи Посполитой от непрекращающихся татарских набегов и они по фронтиру создали засеки, то, что мы называем казачество. То есть сброд – это стаи бандитов, титушек, которые жили грабежом и вступали в коалицию со всеми. Сегодня могли резать с татарами православных, завтра с православными резать татар, послезавтра они могли объединиться и резать униатов», – рассказал Яневский.

Фактически, развеяв очередной украинский миф, он оправдал разгон Екатериной II Запорожской Сечи, поскольку никому не нужна практически в центре страны потерявшая всякий смысл свора бандитов, как это произошло в результате разделов Польши.

Весьма основательно и беспощадно Яневский остановился на фигуре флагмана украинской «самостийности», одного из главарей ОУН и гитлеровского коллаборанта Степана Бандеры.

«Степан Андреевич Бандера – историческая фигура, которая вписана в историю Украины кровью и ложью, так же, как и кровью и ложью множество других персонажей. Он был детищем своего времени… Это малообразованный хлопец, который рос в определённой среде людей, которые вдохновились этими идеями.

Кроме того, они видели все реалии Второй Речи Посполитой и – скажем правду, ссылаясь на выступление в Сейме генерала Перацкого, которого они же и убили, который говорил об абсолютной нецелесообразности, неэффективности и разрушающем характере национальной политики Второй Речи Посполитой, которая унижала немцев, евреев и украинцев….

Что такое организация украинских националистов (ОУН)? В этот период она фактически действует вне закона, запрещена на территории Польши и на территории Литвы, соответственно, руководство находится в Риме, руководит Мельник, управитель Шептицкого…. Там от 26 до 28 человек на восемь европейских стран», – говорил украинский историк.

«На территории Галиции действовала так называемая исполнительная экспозитура ОУН. Это группа молодых людей, занимавшаяся террористическими актами, первые Данилишин и Билас, которых повесили за убийство двух полицейских в городке или почтовых чиновников, неважно. И вся деятельность этой исполнительной экспозитуры проходила под котролем польской политической полиции во Львове, которая вместе с руководством всё это планировала.

Участники этих группировок «снимались» польской полицией с периодичностью 3-6 месяцев. «Срезались», суд, тюрьма, «срезались», суд, тюрьма. Не избежал этой судьбы и Бандера. За участие в двух террористических актов, в том числе за убийство генерала Перацкого, который как раз выступал за то, чтобы защищать украинцев. Он по двум процессам в демократическом польском государстве, львовском и варшавском, был дважды осуждён на смертную казнь…

60 процентов всех терактов, которые выполняла эта исполнительная экспозитура – это убийства украинцев. Скажите, как помогает созданию какого-то украинского независимого государства убийство директора украинской гимназии Бабяка?» – риторически спросил спикер.

«Немцы 5 июля забирают Бандеру и всех участников этого собрания (провозглашения украинского государства во Львове в конце июня 1941 – ред.) и перевозят в Берлин. Он живёт в трёхэтажном доме, абсолютно спокойно переписывается с семьёй, встречается с дипломатами Японии и Хорватии и просит сестру прислать ему львовских шоколадок, потому что ему без этого тяжело….

Пересмотрите фотографии Степана Андреевича просто в «интернетах» – он всегда на каких-то курортах. Я ничего не хочу сказать, но в это время 1945 – 1950 год, до марта, Роман Шухевич, который был участником «второго» Второго собрания ОУН, живёт под землёй, без остановки перемещаясь по территориям западных областей, и не только он», – рассказывал Яневский.

Стоит отметить, что интервью брал бежавший в 2014 году из Луганска заукраинский пропагандист, активный майданшщик Сергей Иванов, которому только и оставалось, что сидеть с открытым ртом.

«Такого эстетического изнасилования крупного рогатого скота за свою жизнь я не видел и, боюсь, больше не увижу», – прокомментировал у себя в «Facebook» экс-депутат Луганского областного совета Андрей Недовес.

«Вот скажите мне, разве можно еще более красиво и нежно два часа подряд е…ть прямо в голову такое агрессивное животное, получая в ответ многократные уверения в практически раболепном уважении?!»– восхищался Недовес.

При этом самого Иванова он назвал моральным уродом, «призывавшим напалмом уничтожать своих земляков».

«Урода, ставшего идеологом украинских неонаци, культа поклонения памятникам Бандере верхом на Шухевиче, дивизии «Галиция» и прочего гнойного компоста», – уточнил Недовес в своём отзыве о земляке.