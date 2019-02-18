«Бандера, вставай!» – подконтрольные СБУ «онижедети» вышли в центр Киева
Около тысячи членов радикальных националистических организаций сегодня вечером прошли по правительственному кварталу Киева и провели митинг под МВД Украины, протестуя против случившегося на днях жесткого задержания представителей группировки С14 полицией, когда один из силовиков крикнул «Ложись, Бандера!».
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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», участники шествия развернули баннеры с надписями «Авакова – в отставку», «Остановите маски-шоу», «Безнаказанность порождает насилие», «Беркуту» – переаттестацию», «Нет – политике в полиции», «Бандера, вставай!» и выкрикивали «Слава нации – смерть врагам!», «Остановите «Маски-шоу», «Бандера, вставай!».
«Активисты» требовали, чтобы сотрудники полиции особого назначения, (т.е. бывшего «Беркута») не носили маски и имели идентификационные номера. Втрое требование – проведение переаттестации сотрудников полиции особого назначения.
«Те нормальные люди, которые там служат, не могут быть нормальными, потому что рядом с ними – патологические садисты, которые ненавидят Украину, ждут какого-то российского реванша, и все это оттуда должно быть вычищено», – заявил лидер организации С14 Евгений Карась, которая выступила организатором мероприятия.
Третье требование – «деполитизация МВД». Должность министра внутренних дел является политической, и он не должен решать кадровые вопросы, касающиеся аппарата МВД, в частности, назначать руководителей Национальной полиции, считают манифестанты.
Однако основным требованием является чистка рядов полиции от «неблагонадежных сотрудников».
«Там не только «ложись, Бандера» кричали, у многих сотрудников очень антиукраинские, негосударственные взгляды. Мы знаем случаи, когда у сотрудника «Беркута» нашли Георгиевские ленточки, кажется, это было в 2016 году, его тогда отстранили от службы. Неоднократно были случаи, когда они угрожали расстрелять, говорили «отомстим за Майдан». Однозначно, люди с такими взглядами не могут находиться на госссужбе, в спецподразделениях. Мы будем требовать, чтобы провели переаттестацию этих подразделений с участием психологов, чтобы просто отсеять», – сказал Евгений Карась.
Метки: Арсен Аваков, МВД Украины, С14
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