«Бандера жил, жив и будет жить!» – Муждабаев

10.08.2021, Ивано-Франковск , Тарас Стрельцов

Новости Украины

Кровавый пособник нацистов Степан Бандера является «великим публицистом», статьи которого необходимо и сегодня печатать во всех украинских журналах.

Об этом в эфире регионального телеканала «Галичина» заявил бывший московский журналист, а ныне осевший в Киеве глашатай запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар» Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня Бандера больше публицист. Я познакомился с ним через его публикации. Он стал публицистом уже в Германии, и его убили именно из-за этой публицистики, он был личный враг Хрущёва и СССР. Он очень круто и точно писал. Я взял его статью с какого-то журнала, который выходил в Мюнхене, сделал копипаст и просто опубликовал, дописав сверху «Степан Бандера – гений правды». Просто подставить в его статьи вместо СССР – РФ, и вместо Сталина – Путина… и всё. Ни одного слова менять не надо. Это очень актуальная статья, которую можно публиковать в любой газете. Там всё точно, он всё предвидел», – рассуждает экстремист.

Муждабаев подчеркнул, что настало время массово публиковать работы Степана Бандеры.

«Бандера жил, Бандера жив и Бандера будет жить! Потому что он говорил – что остановит идею, время которой пришло? Так вот, время его публицистики также пришло, потому что там – чистая правда. Я как журналист – очень его за это уважаю. Кроме того, что он – герой Украины, защищал Украину делом. Он боролся до конца – пером, мыслью», – резюмировал меджлисовец.