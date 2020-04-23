Бандере тут не бывать: В Донецке установили памятник Чехову

23.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке на набережной реки Кальмиус торжественно установили памятник великому русскому писателю Антону Чехову.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил донецкий писатель и краевед Олег Измайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все ждали этот памятник с нетерпением, жадностью и горделивостью. И вовсе не оттого, что памятник Чехову появился именно сейчас, на седьмом году мерзкой войны, а потому что это Донецк, который в скудости и ограничениях позволил себе то, что куда более благополучные города не могут, а то и не хотят позволять – не достает воли и страсти», – комментирует автор.

Памятник Чехову был отлит литейщиками Донецкого металлургического завода. По словам скульптора Равиля Акмаева, на работу ушло примерно 300 кг бронзы.

Акмаев – известный художник, скульптор, член Союза художников СССР, лауреат премий всесоюзных конкурсов плаката. В 2014 году с началом боевых действий и обстрелов города украинскими формированиями, Акмаев отказался покидать Донецк и тогда же подарил столице ДНР бронзовую скульптурную композицию «Друг», представляющую из себя мужчину, прикрывающего собаку зонтом. Скульптура установлена возле Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской напротив Дома правительства.