Бандерлог! Помни об Иловайске!

29.08.2019, Донецк, Александр Ростовцев

Всю последнюю пятилетку, в последнюю декаду августа, на Украине отмечаются острые фантомные боли, связанные с эпическим разгромом «порохоботов» под Иловайском.

«Вытираны АТО», политические украинцы и прочие «патриоты Украины», сидя на продавленных диванах, бушуют в соцсетях, обсасывая неостывающую тему – кто виноват в военном поражении «самой сильной армии Европы», когда пэрэмога была уже практически в кармане?

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К бурлению социальных фекалий в эти дни присоединяется и командование ВСУ, всякий раз выкатывая новые оценки потерь. В зависимости от жары и погодных условий, или, быть может, от степени нетрезвости «экспертной комиссии» украинского военного ведомства, число потерь «боевых укропов» под Иловайском постоянно снижается.

Так, например, в 2017 году Генпрокуратура Украины официально заявила о 366 «укропах», погибших в боях за Иловайск, и вот уже в 2019 году, по данным Генштаба ВСУ, их стало всего 220.

Лукавость шароварных силовиков состоит в том, что их руководство всё время манипулирует не общими потерями, а «тильки вийськовослужбовцями», вынося за рамки потерь личный состав карательных батальонов «Донбасс», «Азов», «Днепр-1» и некоторых других попавших под раздачу «добробатов», принижая их до уровня никчёмного расходного материала. Ибо, с учётом убыли вооруженного бандеровского актива, потери (по объективным оценкам) возрастают на порядок.

По мнению обер-рагулей, даже явная зрада должна выглядеть как минимум недопэрэмогой.

Ну и, естественно, что по мнению всех заинтересованных сторон с боку Украины, выкосить «боевой укроп» никак не могли вчерашние шахтёры, водители и работяги. Разгром под Иловайском, по твердокаменному убеждению украинских пропагандонов, является началом отсчёта «украино-российской войны», когда «русский брат вероломно вонзил нож в спину украинскому брату».

Верные установкам свидомого идеологического маразма – оправдывать украинские поражения чем угодно, только не собственной тупостью, бандеровские балаболки договорились до того, что в конце августа 2014 года Россия применила против частей ВСУ ядерное оружие. Правда, об этом пропагандистском конфузе в последнее время верхушка ВСУ предпочитают не вспоминать, однако тема «нападения России на Украину под Иловайском» до сих пор остаётся в тренде, отчего шароварную попоболь практически не колышат крупные поражения ВСУ и бандеровских карательных батальонов в районах Изварино, Саур-могилы или Дебальцево.

В конце концов «патриоты Украины» пришли к убеждению, что события под Иловайском должны быть экранизированы. Тем самым, средствами кино в головы обывателя должен быть накрепко забит гвоздь, что в «АТО» воевали настоящие герои, особенно в составе «добробатов», и что поражение украинских военных было обусловлено «десятикратным преимуществом россиян на поле боя». Если бы преимущество врага было хотя бы девятикратным, тогда бы «порохоботы» себя показали!..

Таким образом, к 29 августа 2019 года украинский кинематограф после недолгой беременности разродился очередной ублюдочной агиткой о войне в Донбассе под названием «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс». Понятное дело, «на основе реальных событий».

Идейным вдохновителем, спонсором и даже исполнителем главной роли в картине выступил бывший командир штурмовой группы карательного батальона «Донбасс» Тарас Костанчук. По всему видать, парниша под Иловайском времени зря не терял, раз уж наскрёб деньжат на киношку о продвинутой версии себя любимого.

По словам авторов, действие фильма крутится вокруг событий, предшествующих, сопутствующих и имевших место после штурма Иловайска.

По понятным причинам скользкая тема штурма города частями ВСУ и «добробатов», как дымовая завеса рейдерского налёта «коломойцев» Корбана на имущество олигарха Ахметова в городе Зугрес в фильм не войдёт, как и история преступлений карательного батальона «Донбасс», сформированного аферистом Семенченко. По сюжету всё должно быть чинно-благородно, с «повседневным героизмом украинских добровольцев, защищающих Украину с оружием в руках от внешнего агрессора».

Итак, горячее лето 2014-го. Бойцы «добробата» «Донбасс» играючи зачищают от «сепаратистов» один населенный пункт за другим. За спиной остались Лисичанск и Попасная. Впереди – Иловайск. Захватив его, руководство ВСУ планирует замкнуть Донецк в колечко и вскоре окончательно разгромить «сепаров».

Перспектива заманчивая. Но реальность вносит свои коррективы. Пытаясь выполнить изощрённые приказы высшего командования, бойцы сталкиваются лицом к лицу с врагом гораздо более опасным, чем вчерашние шахтёры и строители – российскими регулярными войсками. Близкая пэрэмога обращается в горькую зраду: мужественные бойцы батальона «Донбасс» сами попадают в окружение.

Командир батальона с позывным «Бишут» (внезапно не Семенченко, а реальный Костанчук) и его напарник «Квентин» (актер Руслан Сокольник) получают ранения и отстают от своих. Забаррикадировавшись в квартире какой-то старушки, они пытаются продумать план спасения. Вместо того, чтобы добить «хэроев» лопатой, на помощь им зачем-то приходят местные: та старушка-квартировладелица, а также добрая до идиотизма девушка с верхнего этажа.

Тем временем над героями фильма сгущаются тучи: по городу рыщет «грушник» и одновременно комендант Иловайска Рынков в сопровождении «кадыровцев». Российский офицер приехал в Иловайск в поисках пропавшего сына-добровольца, а заодно согласился организовать оборону ни на что не способных «сепаров». Кроме того, у Рункова имеются личные счёты к комбату «Донбасса»…

Кстати, о Семенченко. Авторы киноленты его недолюбливают, это очевидно. Не менее очевидно, что Костанчук в фильме тешит свои несбывшиеся амбиции: «на его месте должен был быть я!»

В фильме, к вящему неудовольствию украинских кинокритиков, много разговаривают по-русски и тщательно обходят острые углы. Удивительно, но украинские кинокритики требуют от кинематографистов – раскрыть дезертирство и даже бегство с поля боя целых подразделений «добробатов» и ВСУ, конфликты «воякив» с руководством Минобороны Украины, а также предательство Гелетея и других одиозных, выдвинутых постмайданом, военачальников.

Отмечается даже, что «Иловайск 2014» напрочь лишён киномагии и выглядит не слишком презентабельно в сравнении, например, с «Киборгами» Сейтаблаева.

Впрочем, как отмечают кинолюбы, «за свой счёт люди имеют право снимать фильм как им заблагорассудится в рамках действующего законодательства».

С учётом того, что в фильме, из «порохоботов» задействован не только Костанчук, но и его «побратимы из АТО», а для режиссёра ленты, Ивана Тимченко, картина является дебютной, не следует удивляться тому, что

«Иловайск 2014» снят с единственной целью – «перевоевать» наиболее досадные моменты, выглядеть хотя бы на экране чище и храбрее, и вообще, потешить комплексы.

Собственно, лакировку действительности и сюжетную фальшь в картине замечают даже самые доброжелательные кинокритики. Для «ваты» топорная киношка «Иловайск 2014» может стать объектом для троллинга какой угодно толщины.

На самом деле, смотреть глазами исследователя-энтомолога на всю эту киношную жизнь жовто-блакитных насекомых порой довольно занятно. В частности, с брезгливым интересом воспринимаются выплеснутые на экран рефлексии сценариста картины Михаила Брыных, лично в «АТО» не участвовавшего, но, по его словам, «изучавшего публикации в СМИ в течение двух лет».

Например, в фильме поднята тема участия в войне «афганцев», с рассуждениями о нагрудном значке ветерана Афганистана и политграмотой – почему бывший советский солдат-украинец должен участвовать в этой войне. Неплохо раскрыты мотивы старушки, приютившей на своей жилплощади парочку бандеровских утырков. По ходу пьесы бабушка рассказывает гостям душещипательную историю, как во время Великой Отечественной она добровольно делилась харчами с фашистом. Историческая параллель, безусловно, любопытная, и в то же время неожиданная для борцов и борцих «с рашистско й силой тёмною, с проклятою ордой».

Наконец, в фильме слишком явно показано желание авторов и спонсоров – утереть нос российским спецслужбам – если не в жизни, то на экране. Особенно отчётливо это желание проявилось в кульминационной сцене, когда «два побратима» убегают из захваченного «кадыровцами Иловайска, чинно трясясь пассажирами в маршрутке, а их, на вертолётах и бронемашинах, преследует грушник с чеченцами по доносу гадкой иловайской тётки. В итоге, «побратимов» спасает местный учитель, украинский интеллигент, окончательно решивший уехать на Украину.

Впрочем, для постмайданного украинского военного кинематографа появление протагониста из ГРУ-СВР-ФСБ и финальная схватка с ним главного героя давно стало расхожим штампом.

Также в картине даются разъяснения недотыкомкам, кто и почему обстреливает из артиллерии жилые кварталы, а в глазах рябит от многочисленных и очень пафосных сцен с извлечением и водружением там и сям украинского прапора, нередко сопровождающихся гибелью «патриота-прапороносця».

В итоге, украинский кинопром родил очередную выспренную чернуху, снятую на средства «порохобота». Незамутнённым «украинским патриотам» и, особенно, сторонникам войны до победного конца этот бандеровский истерн может понравиться, но то, что о фильме вскоре никто и не вспомнит, – к бабке ходить не надо.

Об Иловайске – не забудут.

кадр из фильма

бах-бах, пыщь-пыщь

водружение прапора

загибель прапороносця

атака страны-агрессора

Иловайск, на хате у доброй бабули

кадр из фильма

бандеровец vs грушник

главный герой: кабы я был на месте Семенченко…