Бандеровцам не дают передышки: «Калибры» накрыли объекты ВСУ в Одессе
Российские ракеты вместо того, чтобы закончиться, как обещали в офисе Зеленского, без остановки продолжают наносить результативные удары по складам боеприпасов ВСУ, скоплению военной техники и живой силы. Жители Одессы сообщают о вечерней «калибровке» украинских военных объектов – горожане слышали не менее 10 взрывов – как работу ПВО, так и «прилёты», после которых началась детонация. Очевидцы (несмотря на угрозы репрессий со стороны СБУ и показательные задержания блогеров накануне в Киеве) выложили в Сеть видео.
«Появляется видео прилётов по военным складам в Одессе. После прилётов продолжает взрываться и детонировать», – отмечает экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
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«В Одессе были поражены военные объекты ВСУ. ПВО не справилась», – подтверждает экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Волонтер Александр Талипов уточняет, что часть ударов пришлось «по аэродрому Школьный в Одессе, это место запуска БПЛА по Крым».
Напомним, что накануне российские ракеты поразили объекты ВСУ и системы ПВО в Хмельницком, Тернополе, Киеве и Николаеве.
Обозреватель Александр Чаленко напоминает, как еще недавно критики Минобороны упрекали, что ракетные удары наносятся по «трансформаторным будкам», тогда как надо «бить по военным целям: складам и штабам.
«И вот начали бить. Лично мне радостно от этого. Настроение поднимается», – комментирует Чаленко.
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