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05.04.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина
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Бандеровцев изнасилуют прямо в схронах – американский военный

Новости Украины

Ни украинская армия, ни националисты-подпольщики ничего не смогут противопоставить российской армии в случае её вторжения, поэтому киевским «патриотам» остаётся только вести уже проигранную информационную войну.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партизанская война не лучший вариант, но это лучше, чем ничего. Лучше, чем сидеть и ждать, как крепостные, когда к вам придут и изнасилуют. Эти ребята готовы сопротивляться, даже сами без помощи государства.

Я думаю, что у них есть сознание того, что власть – одно, а родная земля – другое, и они не совмещают две эти вещи. Они говорят: «Я сам создам отряд, я сам достану оружие и буду защищаться сколько смогу».

Смогут ли они противостоять российской армии? Конечно, нет, это нереально. Сегодня партизанская война не с оружием в лесах. Сегодня партизанская война – это вы, блогеры и журналисты. Но Украина и её проигрывает», – заключил Табах.

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