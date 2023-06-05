Бандеровцев разобщают с власовцами – Илларионов бьёт тревогу

Вадим Москаленко .  
05.06.2023 20:18
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


На стороне Украины воюют якобы множество граждан России, Белоруссии и Чеченской Республики, и те, кто пытается их разобщить, работают на режим президента Путина.

Об этом на митинге за ленд-лиз под Белым домом в Вашингтоне заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На стороне Украины воюют якобы множество граждан России, Белоруссии и Чеченской Республики, и те,...

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«Мы имеем дело с сильным, коварным, мощным врагом, победить которого можно только совместными усилиями. У каждого есть свой фронт, есть места, где мы действуем совместно. И на стороне Украины есть российские граждане, есть «Российский добровольческий корпус», есть легион «Свободная Россия», есть другие российские граждане, которые участвуют. Есть белорусские граждане, есть граждане Грузии, есть чеченцы, которые воюют на стороне Украины, есть и другие люди. Потому что они понимают, что враг у нас один общий, победить его можно совместными усилиями», – вещал перебежчик.

«Те же, кто пытаются натравливать сторонников свободной Украины и свободной России друг против друга, работают на Путина. Это должны все знать. Те, кто пытается вбрасывать откровенную ложь, они работают на Путина, на сохранение путинского режима, потому что они пытаются разобщить тех, кто имеет общую цель и кто жертвует и своим здоровьем, и своей жизнью для достижения этой цели», – переживал Илларионов.

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