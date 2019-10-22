Бандеровцы: 700-летняя война завершится победой над Россией

22.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

В идеале хотелось бы видеть победу Украины над Россией уже в ближайший десяток лет, но в реальности неплохо даже довольствоваться ростом процента «свидомых» в украинском обществе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель управы Киевской областной организации «Народный Рух Украины» Дмитрий Ивахнюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, эта война идёт не пять лет, она идёт уже не одно столетие, просто она переходит из активной фазы боевых действий в экономическую фазу, в оккупационную фазу, в культурную.

Для меня моя война закончилась травмой, но я понял, что есть не один фронт. Есть ещё культурный фронт, экономический, исторический, языковой фронт, и я сейчас себя активно позиционирую на языковом фронте, потому что «мова» – это один из столпов нашей нации.

Не только нашей нации, любой. Если мы не будем ценить эти столпы, которые дают нам право называться нацией, украинцами, то мы потеряем нашу, уже новейшую «незалежность», – заявил националист.

«В идеале я вижу через десяток лет победу в семисотлетней войне. Но в реальности я хотел бы видеть увеличенный процент «свидомой» украинской молодёжи, которая ценит не только то, что мы – Украина, но и украинскую культуру, украинскую религию и украинскую «мову», чтобы была украинская Украина», – добавил Ивахнюк.