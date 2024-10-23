Бандеровцы благодарят «израильских друзей» за удары по сирийским заводам и русским людям

Вадим Москаленко.  
23.10.2024 13:59
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, Украина


Если бы не удары Израиля по заводам на Ближнем Востоке, Россия смогла бы закупать гораздо больше дронов для своей армии. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев, бывший член нацистской партии Олега Тягнибока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чем России может помочь Иран? Тут даже не Иран, иранские прокси. Речь идет о той же Хезболле, которая на территории Сирии контролирует заводы производства беспилотных летательных аппаратов.

Еще раз подчеркну, они поставляют беспилотники не из самого Ирана, а из сирийского порта Тартус. Соответственно, в оккупированный Севастополь, что и позволяет Тегерану выходить на официальную арену и говорить о том, что да мы-то в принципе и не поставляем», – возмутился Снегирев.

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Если бы не удары Израиля по заводам на Ближнем Востоке, Россия смогла бы закупать...
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«И большая благодарность нашим израильским друзьям, которые уже третий завод накрывают на территории Сирии именно по производству беспилотников. То, что сейчас летит в сторону Украины, этого могло бы быть значительно больше, если бы не наши израильские друзья, которые уничтожили производство, три завода.

Причем на одном заводе были уничтожены, как говорят сами россияне, «лица несирийской национальности». То есть, по всей видимости, речь шла о российских советниках», – подытожил националист.

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