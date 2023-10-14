Бандеровцы боятся, что русские уничтожат киевскую канализацию

Вадим Москаленко.  
14.10.2023 22:49
  (Мск) , Киев
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Блокировка работы киевской канализации будет для бандеровцев намного более страшным ударом, чем уничтожение энергетической инфраструктуры.

Об этом в эфире интернет-канала «Украинская правда» заявил экс-депутат Украины, офицер ВСУ в запасе Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блокировка работы киевской канализации будет для бандеровцев намного более страшным ударом, чем уничтожение энергетической...

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«Что надо делать нам, кроме того, что мы уже делаем? Я считаю, что это должна быть диверсифицированная система подачи электроэнергии. То есть, рассредоточенная. У нас каждая кофейня во время войны может быть «пунктом незламности», где можно будет зарядить телефон, или ещё что-нибудь.

Мы должны защищать не только объекты инфраструктуры. Ну представьте, разбомбили условия для канализации в Киеве, и что дальше? От того, что у нас есть электричество, но не работает канализация, это будет совсем другая история.

Поэтому надо сосредоточиться не только на энергетике. Очень хорошо, что мы сделали какой-то запас трансформаторов, пытаемся их защитить, но нам нужно делать и это», – сказал Лапин.

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