Бандеровцы делают ставку на ассимиляцию русских детей

26.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Главная задача детских садов и школ в пока еще русскоязычных регионах Украины – формировать у детей «украинское национальное самосознание» (которое в нынешних политических условиях тождественно оголтелой русофобии).

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле я считаю, что Украина сделала большую ошибку, не проводя с 1991 года украинскую гуманитарную политику. Второй вопрос, нужно ли было украинизировать Крым? Да и это требовалось делать как раз с 1991 г., но не насильственным путем, а путем перепрофилирования садиков, школ и высших учебных заведений, которые формировали бы украинскую политическую нацию.

Сегодня некоторые коллеги поддерживают и снова поднимают на флаг русский язык. Никто и никого не заставляет разговаривать на украинском, но не проводить украинскую гуманитарную политику – это отложенный конфликт. Поэтому сформировать украинский компонент в стране является обязанностью правительства», – заявил Жебривский.