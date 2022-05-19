«Бандеровцы говорят: позади Запад и США – есть куда отступать» – Омельчак

19.05.2022  18:50 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если бандеровским боевикам есть куда отступать – запад и США, то у русского солдата – позади Москва.

Об этом в ходе круглого стола заявил  представитель Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Владимир Омельчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бандеровским боевикам есть куда отступать – запад и США, то у русского солдата...

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«Мне не жалко Зеленского, он выбрал свою судьбу, свою стезю. Мне жалко народ Украины, который сегодня за всё это отвечает и страдает. И особенно хочу обратиться к этой мерзоте, окружению Зеленского, его офис, они-то знают, как говорится прикуп, и что не будут жить в Сочи, но посылают на бойню простых работяг, молодых пацанов, которые сегодня калечатся, гибнут… за что – непонятно», – отметил он.

«Скоро опять встанет извечный гоголевский вопрос, который будет звучать из России – ну шо, сынку, ну шо, доню, ну шо, кум, сват, брат, помогли тебе твои США ляховские? А в ответ будет тишина. И поэтому наши солдаты, которые воюют там – в чём разница между нашими и их бандеровцами? В том, что наш солдат говорит – позади Москва и отступать некуда, а бандеровцы говорят – позади Запад и США, и нам есть куда отступать. И в этом большая мотивирующая сила. В этом сила русского народа, русского солдата», – объяснил Омельчак.

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