«Бандеровцы и наци» – политолог покопался в сортах украинства

03.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

На Украине существует два вида нацизма – бандеровский селянский и «арийский» расовый.

Об этом в эфире «Радио Аврора» заявил российский журналист и политолог Алексей Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У ВО «Свобода» с «Азовом» (запрещены в РФ) и прочими раньше были такие молчаливые трения, взаимная нелюбовь. Надо понимать, что «Нацкорпус» – сейчас Билецкий – старается говорить по-украински, и все они пытаются перейти на мову, но они из русскоязычной среды, они все русскоговорящие, вся верхушка… Они дома по-русски все говорили до недавнего времени.

А галичане – это автохтонное западноукраинское население, и то, их представляет незначительная часть – это, которые считают себя наследниками бандеровщины. Объективно говоря, «Азов» – это не бандеровцы», – сказал Кочетков.

По его словам, «Азов» и костяк, из которого формировались другие похожие группировки – это неонацисты.

«Это в чистом виде нацисты – со всеми атрибутами, со всеми оккультными ритуалами, с неоязычеством, со свастиками, с расовой теорией. У галичан расовой теории нет, они селяне. А эти решили, что они продолжатели великого рейха. Хотя, не хотят ничего слышать о том, какое бы они на самом деле занимали место, если бы этот рейх установился, и топтали бы они вообще эту планету, но это неважно», – пояснил политолог.

«Почему ещё такой серьёзный конфликт и резкое и окончательное размежевание между теми, кто себя называют русскими националистами, и теми, кто поддержал «Азов» – нацисты.

Потому что для нацистов основная масса русского населения, населения России, это такое же быдло и недочеловеки. Потому что настоящие белые арийцы – это та небольшая кучка, которая зигует и колет себе свастики на всех местах.

А все остальные это так – масса, это финно-угры, это вообще не пойми кто, надо из них взять маленькую часть, которая будет основной массой господ. А всё остальное – биомасса, она вообще недостойна. Как с такими людьми что-то можно иметь общего?» – добавил Кочетков.