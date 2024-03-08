Бандеровцы и змагары вписали «белорусский след» в терминологию анти-террора

В карельском городе Олонец бдительность силовиков не позволила свершиться еще одному теракту с белорусским следом. Увы, такое, казалось бы, немыслимое словосочетание уже не новость для современной России. В конце ноября прошлого года так и не названный 52-летний гражданин Белоруссии смог совершить резонансный взрыв в Северомуйском тоннеле на БАМе.

После задержания террорист признался в том, что работал под контролем украинских спецслужб. Он получал указания от другого гражданина Белоруссии, который живет в Литве и также действует под контролем спецслужб Украины.

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И вот – новый террорист с белорусским паспортом, которому, к счастью, не удалось довести свое преступление до конца. Брали его в Карелии в здании какого-то заброшенного – то ли склада, то ли свинарника. Тут же нашли и взрывное устройство, собранное на базе компонентов из стран НАТО. Сам несостоявшийся террорист не выжил. Он вступил в перестрелку с прибывшими его задерживать сотрудниками спецслужб и был ликвидирован при задержании.

Имя ликвидированного диверсанта вскоре стало известно. Им оказался некто Николай Алексеев. Биография – самая заурядная. Родился в Витебске, там же окончил местное ПТУ, потом получил диплом учителя русского языка и литературы в Минском педуниверситете, однако работал, судя по странице в соцсети, не по специальности, а кем-то вроде инструктора по йоге. Отец четырех детей. До 2020 года в политической активности никак себя не проявлял, но в разгар беспорядков вышел на улицы – и принял в них активное участие. После того, как беспорядки были подавлены, продолжил отжигать в соцсетях. В итоге, как сообщается, попал в «полк имени Калиновского», а оттуда – в Карелию для организации теракта.

Разумеется, такой персонаж не мог не стать «героем» и «сакральной жертвой» для сбежавших из Белоруссии змагаров. В многочисленных статьях он описывается чуть ли не как святой – многодетный отец (у него четверо детей), глубоко верующий человек, который просто ну никак не мог бы никого убить.

Однако, как же при этом так получилось, что им заинтересовались российские спецслужбы и нашли в карельском свинарнике вместе со взрывным устройством? Почему глубоко верующий христианин и любящий отец четверых детей пошел убивать провинциальных чиновников и их случайных посетителей в далеком северном городе чужой для него страны. Ведь эти чиновники и посетители – такие же христиане и родители, как и он, и ничего плохого ему не сделали.

Вот тут мы и видим сущность укронацизма, змагаризма и прочих подобных идеологий, включая классический нацизм гитлеровского толка. Изначально, вроде бы, даже неплохой человек попадает в идеологическую и ценностную ловушку – и в считанные годы превращается в чудовище, готовое, если не убивать мирных и ни в чем не повинных людей (все-таки, на такое не каждый способен), то оправдывать и поддерживать такие убийства.

Был обычный человек, потом вышел на улицу, требовать, по его мнению, правды и справедливости. И вскоре попал в токсичную змагарскую среду и был подхвачен ее течением. Таких, как он было много. Некоторым, даже многим, удалось одуматься и соскочить, а некоторые неслись в этом течении дальше, калеча жизни себе и окружающим. Так было на Украине. Там тоже все начиналось с благовидных предлогов – за мову, незалежность и так далее. Озверение пришло позже. Кричать «москалив на ножи» и постить мемасики на тему массового сожжения людей в Одессе стали не сразу.

Малоизвестный до сегодняшнего дня витебский змагар с русскими именем и фамилией Николай Алексеев прошел свой путь до конца меньше, чем за 4 года. От добропорядочного отца семейства до смерти в свинарнике, куда он попал, готовясь убить ни в чем не повинных русских людей.

Лично меня, как белорусского гражданина, в этой ситуации беспокоит еще один неприятный момент. Такие, как он, подрывают доверие россиян к белорусам. До сих пор моих сограждан в России встречали приветливо. Работящие, законопослушные и дружественные к российскому государству, в большинстве своем, белорусы обычно подозрений не вызывали. Теперь же, после таких новостей, опасаться будут, пусть даже такие отщепенцы и составляют ничтожную часть народа.