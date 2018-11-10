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10.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Украина
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Бандеровцы используют гитлеровские методы

Захвативший власть на Украине режим, так же, как его гитлеровские вдохновители, для борьбы с Россией не брезгует никакими союзниками.

Об этом в эфире «Первого канала» заявил председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда» Владимир Мамонтов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гитлер пёр на Россию с какой идеей – «против коммунистов, евреев», он рассчитывал на недовольство населения коммунистическим режимом, то же самое происходит сегодня и на современной Украине. Любым способом сдерживать Россию. Годятся все – фашисты, дурачки в вышиванках, деятели в кастрюлях. Всё годилось и Гитлеру, чтобы победить Россию, Советский Союз, он собирал всех», – заявил Мамонтов.

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