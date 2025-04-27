Бандеровцы нацелились на семью Трампа

Вадим Москаленко.  
27.04.2025 20:47
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина


Украинским дипломатам нужно подлизываться к членам семьи и ближайшему окружению Дональда Трампа, чтобы через них рассорить американского президента с Россией.

Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинским дипломатам нужно подлизываться к членам семьи и ближайшему окружению Дональда Трампа, чтобы через...

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«События ещё будут, то есть эти американские горки, эта карусель эмоций, она будет продолжаться еще не одну неделю, возможно, и не один месяц. Нам нужно держать удар, нам нужно не позволять пересечь «красные линии», о которых говорили президент и министры в последние дни и недели», – сказал Мельник.

По мнению бывшего посла, украинским дипломатам нужно подлизываться к ближайшему окружению Трампа.

«Также нам нужно искать союзников, искать подходы к Дональду Трампу, к его окружению. Этому должны быть посвящены особые усилия, ведь мы видим, что президент США прислушивается ко многим членам своей семьи, которые также играют немалую роль в Белом доме.

То есть, сейчас время для нашей дипломатии привлечь все возможные и невозможные ресурсы для того, чтобы донести до президента Трампа то, что сегодня смог сказать наш президент в Ватикане», – подытожил он.

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