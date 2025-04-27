Бандеровцы нацелились на семью Трампа
Украинским дипломатам нужно подлизываться к членам семьи и ближайшему окружению Дональда Трампа, чтобы через них рассорить американского президента с Россией.
Об этом в эфире видеоблога пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил бывший посол Украины в ФРГ и ныне действующий постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«События ещё будут, то есть эти американские горки, эта карусель эмоций, она будет продолжаться еще не одну неделю, возможно, и не один месяц. Нам нужно держать удар, нам нужно не позволять пересечь «красные линии», о которых говорили президент и министры в последние дни и недели», – сказал Мельник.
По мнению бывшего посла, украинским дипломатам нужно подлизываться к ближайшему окружению Трампа.
«Также нам нужно искать союзников, искать подходы к Дональду Трампу, к его окружению. Этому должны быть посвящены особые усилия, ведь мы видим, что президент США прислушивается ко многим членам своей семьи, которые также играют немалую роль в Белом доме.
То есть, сейчас время для нашей дипломатии привлечь все возможные и невозможные ресурсы для того, чтобы донести до президента Трампа то, что сегодня смог сказать наш президент в Ватикане», – подытожил он.
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