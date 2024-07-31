Бандеровцы опасаются: Преимущество по БПЛА скоро перейдет к России, Китай поможет

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Озвученная накануне министром обороны РФ цифра в 4 тысячи FPV-дронов, которые производятся для нужд российской армии в сутки, к концу года будет значительно увеличена.

Такими опасениями в эфире видеоблога «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что значительно более масштабным будет производство до конца года, чем то, что они заявляют. Имея очень короткое логистическое плечо из Китая, масштабировав это на нескольких уровнях, – если у нас это работает только на одном уровне – мы засеваем средствами частный сектор, то Россия работает на нескольких уровнях. Она засевает средствами и частный сектор, и параллельно выстраивают масштабные государственные производства на государственных предприятиях, затягивая комплектующие из других стран, плюс локализуя производство комплектующих у себя, в России. И параллельно затягивая уже готовые изделия и системы из других стран, например, тот же Иран. Тут нет ничего экстраординарного – четыре тысячи дронов в день – это не так сложно с точки зрения такой страны, как Россия», – заявила Берлинская.

Помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов накануне отмечал: пока что преимущество по дронам сохраняет Украина.

«Противник в день применяет на фронте порядка 5000 тысяч дронов. Следовательно в войска у них поступает около 5,5 тысяч дронов на весь лбс. На отдельных участках фронта наши военнослужащие фиксирует от 50 до 100 атак FPV в день. Включая комбинированные атаки с воздушного носителя на глубину до 25 км в тыл наших войск. Один день интенсивной штурмовой работы в зоне ответственности одной бригады требует от 150 до 300 применений в день. Таким образом, 4000 дронов в день – это уже очень хорошо, но все еще недостаточно. И остается открытым вопрос к качеству дронов, частотам управления и особенностям отчетов о применении перед руководством».