Бандеровцы осознали: В 2027 году начнутся ягодки от Польши

В 2027 году на волне антибандеровских настроений в Польше может быть проведен референдум о запрете приёма Украины в Евросоюз.

Такими опасениями в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко озвучил специализирующийся на Польше украинский эксперт Антон Найчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расчет ведется на то, что реванш правых сил осуществится осенью 27-го года, и тогда они смогут более жесткую занимать позицию. Если будет большинство в Сенате, это может позволить им инициировать даже референдум по поводу того, хотите ли вы членства Украины в Европейском союзе?», – сказал выступающий.

Он тревожится, что в Польше «сценарий получения новой Венгрии достаточно большой», и это «большая опасность для нас в стратегическом плане».

«Фактор Орбана и то не до конца ушел в тень, потому что мы видим, что Мадьяр тоже позицию занимает недостаточно конструктивную, как мы ожидали. Сейчас создание форпоста консервативного национализма на наших западных границах и с Польшей может быть большой проблемой. Если сюда добавить то, что и в Румынии нестабильно, и там Симеон может еще попытаться вернуться, добавить то, что со словаками, с чехами не наладили до конца, в Молдове досрочная отставка правительства – и посмотрим, как будет. Эта вся история достаточно небезопасна для нас», – перечисляет Найчук.

Он уточнил, что антиукраинскую риторику на выборах в Польше задействуют не только правые.