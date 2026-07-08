Бандеровцы осознали: В 2027 году начнутся ягодки от Польши
В 2027 году на волне антибандеровских настроений в Польше может быть проведен референдум о запрете приёма Украины в Евросоюз.
Такими опасениями в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск политолога Юрия Романенко озвучил специализирующийся на Польше украинский эксперт Антон Найчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Расчет ведется на то, что реванш правых сил осуществится осенью 27-го года, и тогда они смогут более жесткую занимать позицию. Если будет большинство в Сенате, это может позволить им инициировать даже референдум по поводу того, хотите ли вы членства Украины в Европейском союзе?», – сказал выступающий.
Он тревожится, что в Польше «сценарий получения новой Венгрии достаточно большой», и это «большая опасность для нас в стратегическом плане».
«Фактор Орбана и то не до конца ушел в тень, потому что мы видим, что Мадьяр тоже позицию занимает недостаточно конструктивную, как мы ожидали. Сейчас создание форпоста консервативного национализма на наших западных границах и с Польшей может быть большой проблемой. Если сюда добавить то, что и в Румынии нестабильно, и там Симеон может еще попытаться вернуться, добавить то, что со словаками, с чехами не наладили до конца, в Молдове досрочная отставка правительства – и посмотрим, как будет. Эта вся история достаточно небезопасна для нас», – перечисляет Найчук.
Он уточнил, что антиукраинскую риторику на выборах в Польше задействуют не только правые.
«Была недавно опубликована социология, где 60% населения выступают против европейской интеграции Украины. Тут и кластеры, и «Пэтриоты», и европейская интеграция, и дальнейшая помощь Украине, и тема истории, тема того, как относиться к вынужденным переселенцам – эти все треки и дальше будут развиваться.
Практика показывает, что они дают успешный электоральный результат… Это даже плюс сыграло для канцелярии президента, потому что его рейтинг доверия показал исторический максимум около 54%.
Все политические силы увидели, что на этом можно играть, это можно использовать. И пока все говорят о высоком рейтинге доверия Навроцкого, то не так много говорят о росте рейтинга доверия такой одиозной личности, как Гжегож Браун – лидер «Конфедерации Короны польской», который вообще не имеет никаких красных линий, рамок – ничего, который прямо выступает за нормализацию отношений с Белоруссией, с Российской Федерацией. Это достаточно опасный тренд».
English version :: Читать на английском Бандеровцы осознали: В 2027 году начнутся ягодки от Польши
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: