Бандеровцы плюют на переговоры в Минске, пользуясь безнаказанностью

10.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Очередной раунд переговоров по судьбе Донбасса в Минске сегодня был сорван по вине украинской стороны, которая не прислала часть представителей и отказалась от прямого контакта с представителями ЛДНР, требуя, чтобы в качестве другой стороны спора выступала Россия.

Известная истеричной позицией вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сегодня на переговоры не явилась под предлогом необходимости ведения заседания парламента в Киеве, где рассматривался новый вариант закона, продолжающий наступление на права русскоязычных граждан.

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Геращенко сообщила, что вместо нее в Белоруссию направились «коллеги из СБУ и «министерства по делам временно оккупированных территорий».

Представитель ЛНР Родион Мирошник сообщил, что, помимо Геращенко, в Минск не приехали и другие украинские представители. «Часть украинской делегации в Минске решила на всякий случай «заболеть». Бог его знает, чего там после 21-го будет. «Странная болезнь» помешала трем представителям Киева прибыть на переговоры в Минск», – сообщил Мирошник.

Впоследствии сама Геращенко заявила, что встреча в столице Белоруссии оказалась сорвана.

«Только что получила информацию из Минска от коллег… Представители РФ отказываются от работы в трехстороннем формате с ОБСЕ, шантажируют Украину требованием «прямого диалога с ОРДЛО» и ждут результатов выборов в Украине, восторженно ловя сигналы оппонентов президента Порошенко об «автономии», поездке «будущего нового президента» в оккупированные РФ Донецк и Луганск и прочую прокремлевскую чушь. Запахло реваншем», – Геращенко перешла к откровенному вранью, ведь, как известно, оппонент Порошенко – Владимир Зеленский озвучивает как раз отказ признавать ЛДНР стороной переговоров.

МИД ДНР, между тем, пояснил новый демарш украинцев в Минске следующим образом:

«Такое поведение украинской стороны, уведомившей об отсутствии своего представителя в последний момент и не обеспечившей ему замену, невозможно охарактеризовать иначе, как откровенный саботаж переговорного процесса. Отметим, что это не первый подобный случай: в ходе переговорного процесса уже бывали случаи, когда представители Киева в политической группе отсутствовали на заседаниях по состоянию здоровья, при этом замены представителя обеспечено не было. Это свидетельствует о том, что Киев сознательно продолжает деструктивную политику блокирования работы политической группы, хотя координатор ОБСЕ неоднократно призывал к интенсификации дискуссии по данному направлению», – говорится в сообщении МИД ДНР.