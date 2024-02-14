Бандеровцы распоясались перед смертью: «Украина беременна империей – Курск наш!»

Стародубщина и Курщина – украинские территории, независимо от того, кто их населяет.

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил украинский историк, бывший член экспертного совета Госкино Украины Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не говорил об этнических территориях, даже вспоминая указ Зеленского, где он применяет понятие украинские этнические территории, я бы говорил об украинских территориях. Они могут быть этнически разными, но институции – если были украинские институции. Мы институциональность украинской нации иногда не представляем за пределами государства.

Но когда три дня назад на территории Словакии избрали нового митрополита греко-католического – в Словакии, который фактически является наследником киевского престола. Здесь уже речи нет об этничности, речь идёт об институции. Так вот, там, где были украинские институции, там и украинская нация, там и наши земли», – болтал он.