Бандеровцы распоясались перед смертью: «Украина беременна империей – Курск наш!»

Вадим Москаленко.  
14.02.2024 23:28
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Стародубщина и Курщина – украинские территории, независимо от того, кто их населяет.

Об этом на «XI бандеровских чтениях» в Киеве заявил украинский историк, бывший член экспертного совета Госкино Украины Ростислав Мартынюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Стародубщина и Курщина – украинские территории, независимо от того, кто их населяет. Об этом...

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«Я бы не говорил об этнических территориях, даже вспоминая указ Зеленского, где он применяет понятие украинские этнические территории, я бы говорил об украинских территориях. Они могут быть этнически разными, но институции – если были украинские институции. Мы институциональность украинской нации иногда не представляем за пределами государства.

Но когда три дня назад на территории Словакии избрали нового митрополита греко-католического – в Словакии, который фактически является наследником киевского престола. Здесь уже речи нет об этничности, речь идёт об институции. Так вот, там, где были украинские институции, там и украинская нация, там и наши земли», – болтал он.

«Там, где присутствовали институции магдебургского права, казацкого самоуправления, казацкого землевладения шляхетского, а это Стародубщина, это Курщина – это и есть украинская территория, даже если там живут староверы или, извините, люди с какой-то другой кровью.

Не хочется говорить об украинской цивилизации, хотя, может это слишком громко, но уже польские авторы пишут о том, что Украина объективно беременна империей», – потерял берега Мартынюк.

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